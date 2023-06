En qué provincias es festivo el 24 de junio de San Juan

Todos los años, la noche de San Juan, que tiene lugar en la madrugada del 23 al 24 de junio, se presenta como una gran velada festiva en muchos puntos de la geografía española. De hecho, esta fiesta es especialmente popular en ciudades de la Comunidad Valenciana, Barcelona o Mallorca.

Además, dependiendo de la zona, cada año se siguen una serie de tradiciones. Por ejemplo, en las zonas costeras de playas, las hogueras y sus rituales de purificación toman forma para, teóricamente, compartir las energías negativas de cada uno. A pesar de que esta fiesta, según se recoge la Biblia, representa la fecha de nacimiento de San Juan Bautista, para muchos otros tiene un origen pagano de culto al Sol.

¿Dónde es festivo la noche de San Juan?

La noche de San Juan se celebra tradicionalmente en muchos puntos de Europa y Latinoamérica, concretamente en Inglaterra, Irlanda, Portugal, Suecia, Dinamarca, Noruega, Barcelona, Estonia y España.

De hecho, en nuestro país esta celebración tiene una especial relevancia en Alicante, Galicia, Menorca, Lleida, Cádiz, Tenerife, Zafra (Extremadura) y San Pedro Manrique (Soria).

No obstante, aunque el día de San Juan se celebre en estas ciudades, provincias y municipios. De hecho, este 2023 solo tienen marcado en rojo en el calendario laboral l el día 24 que sigue a la mágica Noche de San Juan en la Comunidad Valenciana y en Cataluña.

Sin embargo, a nivel local, el día de San Juan Bautista será festivo también en Albacete, Badajoz, León, Palma de Mallorca y A Coruña. No lo será en Almería ya que, debido a que cae en sábado, el consistorio ha optado por no marcarlo como no laborable, lo que difiere de 2022, cuando trasladó el día libre a otra fecha.

¿Cuándo es la noche de San Juan en 2023?

En España, esta festividad se celebra en la madrugada del 23 al 24 de junio. En particular, el 24 de junio, se reserva para honrar al santo. Además, el fuego y las hogueras representan la tradición más extendida de este día. Concretamente, se da en las playas en las que se encienden hogueras y los que asisten saltan por encima del fuego. Más allá del acto, la tradición asegura que el salto permite que se cumplan los deseos que se pronuncien antes de ejecutarlo.

También, los más supersticiosos lanzan un mechón de pelo de su pareja al fuego porque consideran que dará un año de felicidad para ambos.

Otra de las tradiciones más populares de esta festividad está relacionada con el agua. De acuerdo con la tradición, lavarse la cara con agua ayuda a mantener la belleza y el físico en el año venidero.