Qué pasa si uso el aire acondicionado mientras llueve: ¿puede haber riesgos?

Estás en casa disfrutando de una tarde tranquila cuando, poco a poco, el cielo se oscurece y, de forma progresiva, comienza a caer una lluvia torrencial. En consecuencia, la temperatura en tu casa empieza a subir, y te preguntas si es seguro encender el aire acondicionado mientras la tormenta dure en el exterior. ¿Deberías apagarlo para protegerlo de la lluvia o puedes mantenerlo funcionando sin problemas?

El funcionamiento del aire acondicionado: ¿qué partes lo componen?

Para entender cómo afecta la lluvia al aire acondicionado, primero es necesario conocer los componentes básicos del sistema. Un aire acondicionado moderno se compone principalmente de dos módulos:

La unidad interior, que se encarga de intercambiar el aire caliente del ambiente interior por aire frío.

que se encarga de intercambiar el aire caliente del ambiente interior por aire frío. La unidad exterior, que libera el calor al exterior gracias a un intercambiador de calor y un compresor que mueve el refrigerante (o freón) a través del sistema.

Es importante señalar que la unidad exterior está diseñada para resistir los elementos, ya que inevitablemente quedará expuesta a la intemperie. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando esta unidad está expuesta a la lluvia?

La unidad exterior y la lluvia: ¿qué riesgos hay?

La exposición a la lluvia de la unidad exterior del aire acondicionado suele ser una preocupación para muchas personas. Sin embargo, los fabricantes han previsto este tipo de condiciones desde el diseño del aparato. La carcasa de esta unidad está fabricada con materiales resistentes como el acero inoxidable, lo que la protege no solo de la lluvia, sino también del sol y otras inclemencias del tiempo.

La lluvia, en general, no representa un riesgo significativo para el funcionamiento del equipo. Los aparatos están diseñados para operar en condiciones húmedas, y es muy poco probable que el agua dañe los componentes electrónicos o mecánicos de la unidad externa. De hecho, muchos aires acondicionados siguen funcionando de manera óptima incluso en climas tropicales, donde las lluvias son intensas y frecuentes.

No obstante, aunque la lluvia no daña directamente el aire acondicionado, siempre es recomendable tomar algunas precauciones para prolongar la vida útil del equipo. Si decides proteger la unidad exterior, es importante hacerlo de manera adecuada. Utilizar una cubierta no transpirable o completamente hermética puede atrapar la humedad y provocar la formación de moho o corrosión interna debido a la condensación.

Si optas por cubrir tu aire acondicionado, lo ideal es utilizar fundas transpirables diseñadas específicamente para este tipo de equipos. Estas permiten que circule el aire y evitan la acumulación de humedad, manteniendo a la vez el dispositivo protegido de la lluvia y la suciedad.

¿Qué pasa con el rendimiento del aire acondicionado durante la lluvia?

En lo que respecta al rendimiento del aire acondicionado mientras llueve, no hay motivos para preocuparse. De hecho, algunos expertos argumentan que el rendimiento podría mejorar ligeramente, ya que la temperatura del aire exterior tiende a disminuir durante una tormenta, lo que facilita la liberación de calor por parte de la unidad exterior. Esto podría hacer que el sistema trabaje un poco menos para enfriar el ambiente interior, aunque la diferencia sería marginal.

Además, conviene realizar inspecciones periódicas a la unidad exterior, sobre todo después de una tormenta fuerte o una temporada de lluvias intensas, ya que es posible que se acumulen hojas, ramas u otros residuos alrededor de la unidad, lo que podría obstruir el flujo de aire y afectar el rendimiento del equipo. Un mantenimiento preventivo por parte de un técnico especializado garantizará que tu aire acondicionado funcione en condiciones óptimas a lo largo del año.

Por lo tanto, es completamente seguro utilizar el aire acondicionado cuando llueve, ya que las unidades exteriores están diseñadas para soportar las condiciones climáticas adversas, y la lluvia no afectará su funcionamiento ni su rendimiento.

Eso sí, siempre es recomendable cuidar la unidad exterior, ya sea limpiándola regularmente o utilizando cobertores transpirables que protejan el equipo sin generar problemas de condensación.