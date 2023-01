Qué es la granola, uno de los cereales más saludables que recomienda la OCU

Con la llegada del nuevo año, uno de los propósitos que más se plantea la gente es la transformación de su alimentación hacia una comida más saludable con avena, frutas, verduras o proteínas a la plancha. Ante esto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda una serie de alimentos donde se encuentra la granola.

¿Qué es la granola?

Este alimento es la combinación varios productos como copos de avena, aceite, fruta deshidratada (arándanos, pasas, plátanos, etc.), semillas como las de girasol o calabaza, frutos secos (almendras, anacardos, nueces...), especias (como la canela, jengibre, clavo o cardamomo). Es un sustituto de los productos llenos de glucosa a la hora de desayunar.

Un aporte muy nutritivo

Según 'Nut and me' la granola conlleva un gran aporte de nutrientes con muchos beneficios donde destacan la fibra, que ayuda a la salud intestinal, modera el colesterol o influye en el azúcar en sangre; las vitaminas, que varían en función de las frutas y semillas que se aporten (por ejemplo las pipas de calabaza es rica en vitamina A, C, D y E); las grasas, que son insaturadas como las nueces que benefician el rendimiento cardiovascular; y minerales, por su composición de calcio, magnesio, potasio, Zinc o sodio, entre otros.

Por su composición saludable, se puede obtener unos usos ideales para adelgazar (siempre y cuando se compagine con una actividad física hiper calórica) o para deportistas por su fuente potencial de energía.

Granola o Muesli

A menudo, la granola suele confundirse con otro producto por su cierto parecido en la composición de este plato, el muesli. Los dos están compuestos por copos de avena, frutos secos, frutas deshidratadas o semillas, pero la principal diferencia llega en la utilización de edulcorantes (no tienen que ser saturados) y aceites en el caso de la granola. Además, el muesli se toma crudos y sueltos mientras que la granola se necesita hornearlos (aunque se sirve fría) lo que provoca una facilidad a la hora de hornearlos.

La granola no son cereales

Tampoco hay que confundir la granola con los cereales porque no tienen la misma calidad de alimentación, aunque hay excepciones. Según un estudio de la OCU donde se han analizado más de 300 cereales, se han obtenido unos resultados que afirman que el 38% conllevaban un alto nivel de azúcar superior al 22,4% como los azucarados y los rellenos. Además, el estudio comenta que los cereales del muesli tenían un porcentaje del 19% de azúcar.

Sólo el 15% de los alimentos estudiados presentan un nivel de azúcar de menos del 5%, considerado como bajo, donde encontramos a los cereales tipo corn flakes y avena.

También se analizó el contenido de sal donde el 4% de productos se podían denominar como demasiado salados.