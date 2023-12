Qué es el 'cashback': cómo sacar dinero en la gasolinera o en un supermercado

¿Alguna vez has necesitado pagar en efectivo, pero no contabas con billetes ni monedas? ¿En alguna ocasión has tenido que buscar durante varios minutos un cajero para poder sacar algo de dinero de tu cuenta? Aunque el pago con tarjeta es cómodo, rápido y sencillo, existen diversas situaciones en las que resulta más práctico pagar en efectivo. El sistema conocido como "cashback" busca, precisamente, facilitar la obtención de este dinero en efectivo, sin tener que acudir a un cajero o a nuestra sucursal bancaria.

El "cashback" consiste en obtener dinero de nuestra cuenta bancaria cuando realizamos una compra en cualquier establecimiento comercial: al comprar en un local que ofrezca el servicio, podemos pagar el producto que estamos comprando y comunicar al dependiente que queremos una cantidad de efectivo en "cashback". Entonces, el local añadirá esta suma a la cuenta y abonaremos el recargo lo correspondiente, obteniendo a cambio el artículo adquirido y la cantidad de efectivo deseada.

¿Cómo funciona el cashback?

Si acudimos a una tienda de zapatos y compramos unas botas por 20 euros, si el local ofrece el servicio de "cashback" podemos solicitar 30 euros en efectivo: entonces, pagaremos 50 euros y recibiremos las botas de 20 y los 30 euros que necesitamos en metálico. En el caso de que queramos recurrir a este método, es importante preguntar al responsable del establecimiento si se ofrece este servicio.

El Banco de España propone la extensión de esta práctica como una solución para las poblaciones rurales que no cuentan con cajero, pues permite que sus habitantes accedan a dinero en efectivo mientras hacen sus compras cotidianas. Según los datos del Banco Central Europeo, un 2% de los ciudadanos de la Eurozona recurren a este método de manera habitual para sacar dinero de su cuenta.

El otro "cashback"

El término "cashback" - que quiere decir "dinero de vuelta"- se emplea para definir el método anteriormente citado y también otra práctica totalmente diferente, que impulsan algunos bancos o emisores de tarjetas como estrategias de fidelización. Este otro "cashback" consiste en devolver a los clientes parte de la cantidad que han abonado al adquirir un determinado producto o servicio, a través de puntos que se acumulan o de un sistema de recompensas.

La entidad bancaria puede, de este modo, publicitarse y alcanzar lucrativos acuerdos con los proveedores de los productos, y los usuarios pueden beneficiarse de los descuentos.