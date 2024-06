¿Me pueden despedir si me voy de vacaciones estando de baja? Esto dice la ley

¿Es legal irse de vacaciones estando de baja laboral? Después de la pandemia, que transformó radicalmente nuestra rutina laboral con la introducción del teletrabajo, surgen dudas sobre cómo conciliar las vacaciones con la baja laboral.

Según el Estatuto de los Trabajadores, todos los empleados en España tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones al año, lo que equivale a 2,5 días de vacaciones por cada mes trabajado. Aunque la normativa parece clara, las particularidades de cada situación de baja laboral pueden generar incertidumbre acerca de los días de vacaciones a los que se tiene derecho.

¿Qué dice la Seguridad Social sobre la baja laboral?

La Incapacidad Temporal (IT), comúnmente conocida como baja laboral en España, es el periodo durante el cual un trabajador se ausenta de su puesto de trabajo para recuperarse de una enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente laboral. Los derechos que regulan esta baja están determinados por el régimen de la Seguridad Social al que el trabajador esté afiliado. Existen tres regímenes distintos: el régimen especial para trabajadores autónomos, el régimen especial para empleados del hogar y el régimen general para trabajadores por cuenta ajena.

Según la legislación española, un trabajador en situación de incapacidad temporal puede desplazarse y residir en otro lugar durante su baja, siempre y cuando actúe de manera responsable y evite actividades que puedan perjudicar su proceso de recuperación. Por lo tanto, si está considerando viajar este verano mientras está de baja laboral, debe tener en cuenta que la Seguridad Social podría cancelar o suspender su incapacidad temporal si no cumple con estas condiciones.

De hecho, el artículo 175 de la Ley de Seguridad Social permite cancelar o suspender la prestación si el beneficiario no cumple con sus obligaciones de recuperación durante sus vacaciones, lo que podría llevar a la empresa a efectuar un despido procedente, privándonos del derecho a recibir una indemnización.

No obstante, si se cumplen las recomendaciones médicas, no tiene que haber ningún problema.

Se recomienda obtener una autorización médica

No hay ninguna ley que prohíba a un trabajador en situación de baja laboral viajar o desplazarse y, por lo tanto, no te pueden despedir si te vas de vacaciones estando de baja. Sin embargo, tomarse vacaciones en estas circunstancias es una decisión que recae completamente sobre el trabajador, quien debe asumir la responsabilidad y ser consciente de que cualquier retraso no justificado en su recuperación puede afectar la gestión de su subsidio por incapacidad temporal.

Por lo tanto, es aconsejable obtener una autorización médica que justifique el viaje. Esta autorización es obligatoria si el desplazamiento implica faltar a citas médicas programadas.