¿Te pueden multar por no llevar el DNI por la calle? Esto es lo que dice la ley

Generalmente, se tiene la creencia de que llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) encima es obligatorio, pero en realidad no lo es. No obstante, sí que es recomendable llevarlo siempre encima.

Según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, aprobada el 31 de marzo de 2015, señala en su artículo 9.2, que "no es obligatorio llevar esta identificación encima pero sí que lo es identificarse cuando la autoridad lo requiera".

Qué ocurre cuándo no puedo identificarme con el DNI

En caso de que no lleves el DNI encima, puedes ser identificado por cualquier documento que tenga validez legal como el carné de conducir o el pasaporte. Pero si no dispones de ninguno de los dos documentos, la Ley señala que los agentes "podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia".

Cabe destacar que tal como se señala en el artículo 16.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana, el proceso de identificación en comisaría no puede superar las 6 horas.

Negarse a identificarse también es considerado una infracción administrativa e incluso una falta de desobediencia a la autoridad, por lo que las multas pueden oscilar desde los 100 a los 600 euros si se cataloga como una infracción leve y alcanzar los 30.000 euros si se considera un incumplimiento grave.

Cómo identificarte si eres extranjero

Al igual que los españoles, los extranjeros que no cuenten con el DNI u otro documento distintivo tampoco pueden ser sancionados por ello, pero sí que se les puede pedir que se identifiquen en cualquier momento, pudiendo solicitar que acudan a comisaría si se considera conveniente.

Acreditar el DNI de forma virtual

En 2021, la Unión Europea (UE) anunció la creación de una aplicación oficial que permitirá a los ciudadanos de los estados miembros de la comunidad política tener una Identidad Digital Europea para justificar su autenticidad de forma virtual. Al mismo tiempo, podrán realizar distintos trámites con las administraciones públicas y empresas privadas. Sin embargo, si no quieres acabar en la comisaría, es recomendable llevar siempre el DNI o alguno de los documentos que te permitan identificarte en caso de ser necesario, por lo menos, hasta que el proyecto de la UE se lleve a cabo y esté disponible para todos los dispositivos.

Cuándo es obligatorio hacerse el DNI

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para todos los mayores de 14 años residentes en España, así como para los extranjeros que, a partir de dicha edad, vayan a pasar más de 6 meses en el país.