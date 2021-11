¿Puede haber desabastecimiento de cerveza en España por la crisis de suministros?

Los fabricantes españoles de cerveza descartan que pueda haber problemas de abastecimiento en nuestro país debido a la alta producción nacional, que supone el 90% de las ventas. Además confían en recuperar sus niveles de ingresos previos al coronavirus para finales de 2022.

El director general de la patronal Cerveceros de España, Jacobo Olalla, resta importancia al impacto en el sector del colapso del sistema internacional de transporte, al contrario de lo que ocurre con otras bebidas, donde ya se están registrando algunas dificultades. "En nuestro caso puede haber un problema coyuntural en alguna marca concreta, pero la gran diferencia es que el 90% de la cerveza que se consume en España se produce en el país", asegura.

De acuerdo con los datos de la patronal, por el momento, tampoco se han visto afectadas las exportaciones españolas de cerveza.

Las ventas crecen, pero continúan por debajo de 2019

Tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, Jacobo Olalla reconoce que existe "optimismo" y que ya notan mejoría respecto al pasado ejercicio, pero aun así cerrarán 2021 con menos ingresos que en 2019.

"El último trimestre de este año va a ser bueno, sobre todo comparado con el de hace un año, que fue un horror. Pero no son los meses más fuertes para la cerveza" asegura el director de la patronal. Según sus cifras, entre enero y septiembre de este 2021 las ventas de cerveza en hostelería se situaron entre un 25% y un 30% por debajo de las que había antes de la pandemia, reflejo de que la recuperación de bares y restaurantes todavía no es completa. "Hay muchas ganas de salir, pero el consumo en la hostelería depende de la percepción del consumidor y ya detectamos que la renta disponible está cayendo y la inflación no deja de subir, el aumento de los precios puede afectar mucho. La gente seguirá tomando cerveza, pero más en casa", afirma Olalla.