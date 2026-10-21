ABUSO SEXUAL

El profesor de Madrid detenido por agredir al menos a seis alumnos tenía un juicio pendiente por un caso similar

El arrestado, que ahora está en prisión sin fianza por agredir a varios de sus alumnos en Madrid, contaba con antecedentes policiales de 2024.

Qué se sabe del profesor que agredió sexualmente a menores en un colegio religioso de Madrid: les engañaba prometiéndoles jugar a la PlayStation

María Baraza

Madrid |

El profesor de Madrid detenido por agredir al menos a seis alumnos tenía un juicio pendiente por un caso similar
El profesor de Madrid detenido por agredir al menos a seis alumnos tenía un juicio pendiente por un caso similar | Europa Press

La Policía Nacional ha enviado al centro penintenciario de Soto del Real sin fianza a Mario F.G., un docente de educación secundaria en Madrid acusado de agredir sexualmente a varios alumnos de entre 12 y 15 años. El arrestado, que ya contaba con un proceso judicial abierto por un suceso similar ocurrido en 2024 en el mismo centro, solicitó la baja voluntaria tras la primera detención. Por esta primera detención, el profesor tenía antecedentes policiales, pero no penales, lo que le permitió seguir ejerciendo la docencia.

La investigación se activó después de que varios estudiantes alertaran a sus profesores sobre los abusos sufridos entre 2019 y 2024. Hasta la fecha, los agentes han identificado víctimas de entre 12 y 15 años mientras analizan el material incriminatorio que se ha intervenido en su domicilio. De este material derivan las imputaciones por las que se le juzgan: tres delitos de agresión sexual completa, otros tres de agresión sexual y los delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y 'ciberengaño pederasta', derivados de las grabaciones de las agresiones a los alumnos.

Profesor y entrenador de porteros del Atlético de Madrid

Al margen de su vida laboral, Mario F.G. ejercía también como entrenador de porteros en las categorías inferiores del Atlético de Madrid desde hace más de 15 años, lo que no descarta la aparición de nuevas víctimas fuera del entorno escolar.

Cabe destacar que las agresiones a menores por las que se le juzga, se habrían producido tanto en el entorno del centro educativo como fuera del mismo. Por el momento, la Policía ha logrado identificar a nueve víctimas, de entre 12 y 15 años de edad, a los que se ha tomado ya declaración.

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