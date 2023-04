Los problemas de salud que puede tener Flamini tras 500 días aislada en una cueva

Beatriz Flamini ha puesto fin a su reto de permanecer 500 días aislada en una cueva sin ningún tipo de contacto con el exterior desde que entrar el pasado 20 de noviembre de 2021. Su aventura ha quedado grabada y monitorizada para elaborar un documental. "Un año y medio sin hablar con nadie más que conmigo misma", confesaba Beatriz a los medios que han acudido a su salida mientras bromeaba con que lo que más ganas tenía era de una ducha y una cerveza.

Sensibilidad a la luz y agentes externos

Ha señalado que no quería salir y ha definido como "excelente e insuperable" y solo un día estuvo cerca de perder los nervios por las moscas. Después de tantos días en oscuridad se ha tenido que poner unas gafas de sol para proteger sus ojos. Es uno de los primeros síntomas de que su larga estancia en la cueva puede traer una serie de consecuencias. En las próximas semanas se conocerán mejor las consecuencias físicas y mentales de su encierro. Otra de las imágenes es la de todas las personas que han acudido al encuentro. Portaban mascarilla. El motivo, el de evitar posibles contagios a Beatriz. Su sistema inmune podría estar debilitado ya que no ha estado expuesta a ningún agente externo de los que el resto de personas sí en la superficie.

María Dolores Roldán, profesora de psicobiología, le explicó a Beatriz las consecuencias que tendrá para su salud el aislamiento continuado al que ha sometido en su cuerpo.

Posible bajón anímico

Al escuchar sus palabras puede parecer que está perfectamente y con un estado anímico envidiable. Sin embargo, los expertos psicólogos advierten que está en un lógico periodo de euforia por la aventura vivida y a medida que vuelva a la realidad puede tener un bajón anímico. No ha tenido contacto humano en 15 meses por lo que en estos momentos la exposición mediática y la vuelta a mantener relaciones personales pueden causarle estrés y ansiedad.

Problemas hormonales

No ha estado expuesta al sol lo que le ha podido generar una serie de trastornos hormonales que por ejemplo pueden interferir en su ciclo del sueño y en su concentración. Nuestro cuerpo está preparado biológicamente para dormir cuando llega la noche y despertar al amanecer. Por tanto, es un mecanismo que su organismo tiene que volver a aprender.

Más errática

Las cuevas son un entorno mucho más hostil de lo que podríamos pensar: no hay referencia visual ni sonora, siempre hay el mismo silencio, la misma oscuridad o la misma gota de agua cayendo y el cuerpo lo acusa. Roldán explica que va a tener problemas de memoria, en la toma de decisiones, va a tener alteración en la atención y la concentración, en el tiempo de reacción, en la capacidad de abstraer y de razonar. Ella lo va a sentir subjetivamente como que está más lenta y más errática.

Además, ha estado desconectada de la realidad. Por tanto, poco a poco o de sopetón, va a conocer noticias y hechos que han sucedido en los últimos 500 días que pueden tener impactos en sus emociones. Por eso, el equipo de psicólogos que lleva su caso ha señalado que irán revelando información poco a poco.