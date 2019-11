Educación, trabajo y violencia de género, las principales preocupaciones de los niños españoles

Se preocupan por la educación, pero también por la contaminación, medioambiente y el trabajo y, según Unicef, perciben que la sociedad se preocupa poco por estas cuestiones tan importantes para ellos.

En temas sociales, el machismo y la violencia de género aparecen en primer lugar para el 89% de los jóvenes de entre 11 y 18 años.

En caso de Estíbaliz, de 17 años, lo explica así: "Cuando salgo a la calle, no solamente se me pide que no consuma alcohol o drogas, sino también que no llegue tarde o que siempre venga acompañada de una figura masculina".

Desde Unicef recomiendan escuchar y tener en cuenta sus opiniones porque son el futuro del país.