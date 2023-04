Preocupación por el estado de Doñana: el 19% de sus lagunas han desaparecido

El CSIC y la Unión Europea están alertando desde hace mucho tiempo que el parque de Doñana corre serio peligro por la escasez de agua en su interior. La mayoría de las lagunas del parque están desapareciendo y esto está afectando directamente a la fauna y la vegetación.

El director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Eloy Revilla, aseguraba que el Espacio Natural de Doñana está actualmente "en estado crítico", ya que "más de la mitad de sus lagunas han desaparecido".

Lo ha dicho en el pleno extraordinario que el Consejo de Participación de Doñana ha celebrado para debatir la proposición de ley que pretendía regular las zonas de regadíos en las inmediaciones de Doñana, al objeto de analizarla y abordar su repercusión sobre el estado de conservación del acuífero de Doñana.

Alteración de las lagunas

Un estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, los datos demuestran que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado, constatándose que el 59 % de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013.

Según los datos, el 80% de estas lagunas se secó antes de los esperado y el 84% tuvo un área de inundación menor de lo que se había previsto, lo que indica que la actividad humana está alterando el equilibrio natural de las lagunas.

Además, el 19 % de las lagunas muestreadas en el estudio ya han desaparecido por completo y otro 19 % tiene más de la mitad de su cubeta invadida por matorral y pinos y solamente un 10 %, principalmente localizadas en la vera, se mantiene en buen estado.

Repercusión sobre la fauna y la vegetación

La situación actual que se vive con el estado de las lagunas del parque está repercutiendo sobre la fauna y la vegetación de Doñana, por ejemplo, la riqueza de especies de anfibios se ha reducido de una media de 4,3 especies por km² en 2003 a 2,5 por km² en 2021.

También es preocupante la situación de las dos especies de galápagos autóctonas de la península ibérica, ambas incluidas en las listas rojas europeas, así como la de otros grupos como el de las libélulas y los caballitos del diablo; o de peces, del que Doñana conserva especies amenazadas, como la colmejilla o la anguila.