El precioso gesto de la tiktoker Belén Santo con un niño sordo que aplauden las redes

Belén Santos, una joven de Vitoria, subía hace unos días un video a Tik-Tok contando que había aprendido lenguaje de signos para hablar con un niño sordo de siete años en la tienda de chuches en la que trabaja. Lo que la vasca no sabía es que esa anécdota iba a llegar a más de cuatro millones de visualizaciones en la plataforma.

En el famoso video, Belén cuenta que trabajaba en una tienda de gominolas cuando se fijo en un niño que no paraba de mirarla, fue entonces cuando se dio cuenta que llevaba un audífono. "No paraba de mirarme porque era sordo y con la mascarilla no sabía si yo le estaba hablando o no", explicaba la chica Tik Tok. Para sorprenderlo, tras su compra le dio las gracias con lenguaje de signos lo que provocó una reacción muy emotiva por parte del menor.

Tras ese primer encuentro, Belén Santos se propuso aprender diferentes palabras en lenguaje de signos. "Toda esa semana estuve aprendiendo a decirle cosas distintas, porque yo le vi mucha emoción en los ojos", decía la joven. En la actualidad, ya no trabaja en la misma tienda pero expresaba que era muy amiga del niño.

Entre los miles de mensajes alabando a la 'tiktoker', se encuentran personalidades como la periodista Ana Pastor, la actriz Candela Peña o la cantante Lola Índigo.