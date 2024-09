La Policía Nacional alerta de un “intento de estafa a los pensionistas”: cuidado con esta carta de la Seguridad Social

En marzo de 2024, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) notificaba que el 47,4% de los españoles ha sufrido una estafa o intento de estafa en el último año. Según el mismo organismo, el 60% reconoció tener "poco o ningún" conocimiento sobre seguridad y protección de datos en Internet.

En relación con lo anterior, los expertos alertan del alcance de internet y también del peligro de la Inteligencia Artificial si esta no se emplea adecuadamente. Así, el 75,3% de los españoles está preocupado de que "llegue un momento en el que no podamos distinguir si lo que vemos en internet es real o no".

Nuevo intento de estafa

Ahora, un nuevo intento de estafas a pensionistas y personas mayores ha llegado ya a varios usuarios. Esta vez, en forma de carta, haciéndose pasar por la Tesorería General de la Seguridad Social para pedir un cambio de datos bancarios.

Esta oleada ha llegado a las autoridades y al propio organismo, quienes han alertado de que no se trata de información real. “Intento de estafa a pensionistas, estén atentos con sus mayores, por favor”, ha notificado Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, en su cuenta de X (antes Twitter).

También la propia Tesorería General de la Seguridad Social ha avisado por su canal oficial de la misma red social a los miles de usuarios. “No, nosotros no te hemos enviado esta carta”, avisaron en un comunicado. “Los malos quieren robarte tu dinero”.