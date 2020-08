Polémica en Madrid por el traslado de varios ancianos entre dos residencias

La detección en la residencia San Marcos de San Martín de la Vega de un brote con casi medio centenar de positivos la semana pasada provocó que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al frente de la cual se encuentra Enrique Ruiz-Escudero (PP), diera orden de evacuar a los 25 usuarios que habían dado negativo en las PCR a las residencias de Casablanca de Valdemoro y Las Vegas de Ciempozuelos.

Cinco de los ocho ancianos que fueron trasladados a la de Ciempozuelos dieron positivo en una nueva PCR, provocando la suspensión del servicio de Centro de Día y las visitas al centro, tal y como denunció ayer domingo la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno (PSOE).

Reclaman que se investigue el traslado

El alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez (PSOE), ha pedido este lunes al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón y dependiente del Ministerio de Sanidad, que investigue el traslado. “No es normal este tipo de actuaciones que solo conllevan la propagación del virus entre personas mayores y que ha provocado, según hemos conocido a través de los medios de comunicación, el confinamiento de esta residencia”, ha dicho Martínez, que ha reclamado una explicación a la Consejería de Sanidad, “dado que en algunos casos ni los propios familiares conocían a dónde trasladaban a los residentes”.

La residencia San Marcos ha informado este lunes al Ayuntamiento de San Martín de la Vega del ingreso de hasta 15 usuarios del centro en el hospital Infanta Elena de Valdemoro, todos ellos por la covid-19, a excepción de uno, que ha dado negativo en el PCR, y otros dos, que están hospitalizados por otras patologías. “Algo tan serio como la salud pública no puede estar sujeto a rumores, noticias o comentarios, generando con ello más preocupacióny alarma”, ha lamentado el alcalde de San Martín de la Vega.

Martínez pone en duda los cinco positivos detectados entre los ancianos derivados de la residencia de su municipio a la de Ciempozuelos y, tras recordar que el sábado se detectaron los nuevos casos de cornavirus, se ha preguntado por el tiempo en que han tardado las pruebas PCR para que, “en menos de 48 horas, estén realizadas, con resultados y encima positivos”. “No puedo permitir que se nos acuse de esta manera, a San Martín de la Vega y a los abuelos de nuestra residencia”, ha dicho el alcalde ante las críticas de la alcaldesa de Ciempozuelos, que ha criticado en las redes sociales que el traslado de estos ancianos haya provocado el cierre del Centro de Día y la prohibición de las visitas en la residencia ubicada en su municipio.

“Siento que la decisión no haya sido la más adecuada, lo que no quita que ni nuestros mayores ni mi municipio se merezcan ser señalados con el dedo”, ha comentado Martínez, a lo que Jimeno ha respondido asegurando que nadie ha hecho tal cosa y que “tampoco se está hablando de no ayudar”.