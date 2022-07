Polémica por la campaña de Igualdad: El Instituto de las Mujeres reconoce que no sabía que las modelos eran reales

El cartel de la última campaña del Ministerio de Igualdad sigue dando qué hablar. El Ministerio encabezado por Irene Montero ha lanzado esta campaña, coincidiendo con las vacaciones de verano, para elogiar y normalizar la diversidad de cuerpos en las playas "sin estereotipos y sin violencia estética".

En el cartel aparecen varias mujeres, con distintos cuerpos y edades, disfrutando de un día de playa bajo el lema 'El verano también es nuestro'. La campaña que ha tenido una gran repercusión no solo en nuestro país, también fuera de España, debido a la denuncia de varias modelos por irregularidades en su creación.

Denuncias de varias modelos

La primera mujer que criticó la campaña en redes sociales fue la modelo Nicholas-Williams quien, el pasado jueves, denunció en Instagram que Igualdad había usado su imagen sin su consentimiento. "Mi imagen está siendo usada por el Gobierno español, ¡pero no me han preguntado! ¡Gran idea, pero mala ejecución!", explicó. "La cosa es que nunca diría que no si es por una buena causa pero vamos, que me pidan permiso. ¡Esto es tan frustrante!", afeó la modelo.

Ahora, otro modelo, Sian Lord, se ha sumado a la denuncia de la utilización de una imagen suya sin su consentimiento por parte del Ministerio de Igualdad. Se trata de la mujer que en el cartel está sentada en una toalla con el brazo levantado. En su caso, además, han editado su cuerpo y borrado su pierna ortopédica, algo con lo que la modelo se ha mostrado indignada en sus redes sociales.

"Un amigo me ha enviado una campaña en la que se usa mi imagen, pero en la que han borrado mi pierna ortopédica. No sé ni cómo explicar la rabia que siento ahora mismo. La han cogido sin mi permiso. Esto está mucho peor que mal hecho", ha criticado en su cuenta de Instagram.

El Instituto de las Mujeres pide disculpas

Tras el revuelo generado por la campaña, el Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter explicando que "en ningún momento" tuvieron conocimiento de que las mujeres del cartel eran modelos reales. Además, aseguran que se han puesto en contacto con las modelos para resolver la cuestión y piden disculpas "por el daño ocasionado".