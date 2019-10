Pisamos la calle: ¿Comen bien nuestros hijos?

Noticias mediodía

Uno de cada tres niños en el mundo no come como debería ya sea por exceso por defecto. Sin embargo, Unicef subraya que el daño al desarrollo infantil es grave tanto si se come menos de lo necesario como si se ingiere mucho más de lo que se quema. En España, estamos en el segundo caso porque somos uno de los países con mayor tasa de sobrepeso hasta la adolescencia. ¿Qué comen nuestros hijos? ¿Les damos los nutrientes adecuados? ¿Debería ser una asignatura en la escuela?.