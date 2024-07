Un piloto desvela tres trucos para perder el miedo a volar antes de un viaje

El miedo a volar, también conocido como aerofobia o aviofobia, es un temor irracional y persistente a viajar en avión, que se manifiesta, especialmente, durante la temporada de vacaciones, cuando muchas personas planifican sus viajes.

Para muchos, este miedo puede ser tan intenso y debilitante que les impide disfrutar de las ventajas y maravillas de volar y, mientras algunos logran evitarlo, utilizando otros medios de transporte, otros muchos, especialmente por razones laborales, no tienen la opción de esquivarlo.

No obstante, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), una persona tendría que volar todos los días durante 16.581 años para experimentar un accidente fatal. A pesar de esta estadística de seguridad, diversos estudios revelan que entre el 10% y el 30% de la población global sufre de miedo a volar.

De hecho, según una investigación de la Universitat de les Illes Balears, alrededor del 10% de la población sufre de fobia a volar, mientras que un 18% experimenta síntomas de ansiedad relacionados. Por otro lado, un estudio realizado por Müller-Orstein y Baumeister, especialistas en Psiquiatría y Psicoterapia en Múnich, estima que hasta el 30% de las personas padecen de aviofobia.

Sin embargo, para estos viajeros atrapados entre la ansiedad y la necesidad de volar, aún hay esperanza. Un reconocido piloto, que cuenta con más de 14 años de experiencia impartiendo cursos para superar el miedo a volar, ha compartido en TikTok tres consejos principales para superar la aerofobia y gestionar la ansiedad a la hora de subir a un avión durante este verano. ¡Despega sin miedo!

Despeja tu mente

A medida que se acerca el día del vuelo, es natural experimentar una mezcla de emociones que pueden intensificar el miedo a volar. Para contrarrestar este desafío emocional, el piloto recomienda a los viajeros que se anticipen y que se preparen mentalmente con distracciones efectivas.

"Los días previos suelen tener muchísima anticipación, así que ten distracciones a mano que te puedan ayudar", sugiere el experto. Este enfoque no solo alivia la ansiedad, sino que también tiene un efecto físico positivo: "Especialmente haz deporte, con ello mitigarás un poquito el nivel de cortisol", añade.

Así, el piloto explica que, aunque la anticipación puede aumentar los niveles de cortisol, una hormona asociada al estrés, el ejercicio físico puede contrarrestar este efecto negativo. "El deporte no solo te distrae, sino que también prepara tu cuerpo de manera positiva para enfrentar cualquier situación de estrés", asegura.

Tranquiidad y relajación ante todo

En la preparación mental previa a un vuelo, uno de los errores más comunes es obsesionarse con la meteorología. Por ello, el piloto aconseja a los pasajeros dejar esa preocupación en manos de los profesionales y enfocarse en mantener la calma.

"No mires la meteorología. Es un error muy frecuente", advierte. "No te preocupes, nosotros sabemos qué fenómenos meteorológicos afectan a la aviación y, lógicamente, no nos vamos a meter en tormentas, ni vamos a dar luz verde a ningún vuelo que pueda verse afectado de forma significativa por algún fenómeno meteorológico. Tú relájate, que ya nos encargamos nosotros.", añade.

De esta manera, el experto subraya la importancia de confiar en la pericia y el conocimiento del equipo de vuelo. "Nuestro trabajo es garantizar la seguridad en todo momento. Parte de esa seguridad incluye tomar decisiones informadas sobre las condiciones meteorológicas", explica.

Utiliza auriculares con supresión de ruido y escucha tu mejor playlist

En la batalla contra el miedo a volar, el piloto comparte un último consejo invaluable: llevar auriculares con supresión de ruido. Este sencillo, pero efectivo, accesorio puede transformar por completo la experiencia de vuelo para aquellos que sufren de ansiedad.

"Es muy frecuente ver a las personas con miedo a volar pendientes de todos los sonidos en el avión", comenta. "Si puedes eliminar todo eso utilizando unos auriculares con supresión de ruido, mucho mejor."

El especialista en aerofobia enfatiza la importancia de crear un ambiente tranquilo y controlado durante el vuelo. "Además, si te pones una playlist con canciones que te traigan buenos recuerdos o que sean relajantes, irás muchísimo mejor", añade con una sonrisa tranquilizadora.

Estos auriculares, además de bloquear los sonidos externos que pueden aumentar la ansiedad, también permiten a los pasajeros concentrarse en algo positivo y personal durante el vuelo. "Es una forma efectiva de distraer la mente y hacer que el tiempo en el aire sea más agradable",