¿Miedo a volar? Así es el 'truco de la gelatina' para superar el pánico a las turbulencias

Con la llegada del mes de julio, muchas personas han comenzado ya sus vacaciones de verano y, si las compañías aéreas lo permiten, volarán a diferentes destinos fuera y dentro de España.

Lo que puede parecer una gran oportunidad para hacer turismo y descansar, para muchos se convierte en una auténtica pesadilla. Y es que solo pensar en coger un avión, hace que se esfumen las ganas de viajar.

El miedo a volar o aerofobia es más común de lo que pensamos. Según recoge 'Sanitas' en su página web, las estadísticas muestran que una de cada tres personas tiene miedo a volar. Algo que causa un intenso sufrimiento a quien lo padece, siendo la ansiedad la forma más frecuente de manifestarlo.

Los motivos que provocan la aerofobia son diversos, pero hay un factor que incrementa este temor: las turbulencias. Y aunque pensemos que son peligrosas, las turbulencias no suponen ningún riesgo para los pasajeros durante el vuelo.

El truco viral de la gelatina para perder el miedo a las turbulencias

Para demostrarlo, la 'tiktoker' australiana Anna Paul ha publicado un "truco" con gelatina que se ha hecho viral.

En un vídeo, Anna Paul ha mostrado a sus seguidores por qué no deben tener miedo a las turbulencias. "Este consejo sirve para no tener miedo a volar, ¿de acuerdo?", comienza diciendo la 'tiktoker' mientras sujeta una envase de gelatina en la que dentro hay una pequeña bola de papel.

La gelatina representa el aire y la bola de papel es el avión, y aunque Anna golpea con los dedos la gelatina, a la bola de papel no le ocurre nada. "Mira, no sube ni baja. Está atascado allí. Porque hay presión proveniente de arriba, abajo y los lados", explica la joven y tranquiliza a sus seguidores asegurando que "no se caerá automáticamente solo porque está temblando. No tienes que tener miedo".