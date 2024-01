El peor currículum que vio una reclutadora de Disney: tenía este "error garrafal"

A la hora de buscar trabajo, una de las primeras cartas de presentación es tu currículum. La importancia de una buena primera impresión del currículum es crucial, ya que un formato inadecuado, como un currículum excesivamente largo, pueden echar a perder tu candidatura.

Simon Taylor, ejecutivo de recursos humanos desde hace mucho tiempo, ha visto todo tipo de currículums a lo largo de su carrera, pero ninguno se compara con el que recibió para un puesto tecnológico en Disney, tal y como explica en la CNBC.

Los reclutadores normalmente dedican "entre tres y cinco segundos a un currículum antes de decidir que quieren continuar", dice.

"Así que tienes que captar su atención en tres a cinco segundos". Si su currículum los abruma con demasiada información, es posible que dejen pasar tu candidatura bastante rápido. Es aconsejable que los currículums no sean más de dos páginas en total. La candidatura de la que habla Simon Taylor tenía entre cinco y siete páginas. Ahora ya sabemos por qué esa persona no fue elegida.

No tengo tiempo para pasar por 10 líneas de texto

Uno de los principales problemas con este currículum en particular fue que incluía demasiados detalles sobre cada puesto. "Fueron alrededor de 10 líneas o más por experiencia", dice Taylor. Desde la perspectiva del reclutador es muy simple: “No tengo tiempo para pasar por 10 líneas”, dice. Los reclutadores tienen que revisar muchos currículums y entrevistar a docenas de candidatos para puestos en toda la empresa. Si Taylor intentara leer más de diez párrafos de la experiencia de todos, "fracasaría en mi trabajo", dice.

Además, un candidato que incluye tanto texto "probablemente incluye información que es menos relevante", dice, y eso refleja mal su capacidad para investigar el puesto y comprender sus requisitos.

Algunos consejos que podemos tener en cuenta gracias a este ejemplo, es que a la hora de preparar el currículum es muy interesante tenerlo actualizado y adaptado al puesto al que quieres presentar tu candidatura. Además, es recomendable no incluir más de cinco líneas por experiencia y priorizar las experiencias más recientes o las más atractivas.

No se pueden tener errores en el formato

El currículum de este candidato también incluía un "formato horrible", dice Taylor, lo que probablemente contribuyó a su extensión.

"No se pueden tener errores en el formato de tu currículum, como márgenes incorrectos y viñetas no alineadas", dice. Detalles como estos reflejan que no eres una persona muy pulcra a la hora de presentar tu trabajo.

Los reclutadores tienen pocos datos en los que basarse para decidir si estás avanzando en el proceso de la entrevista. Incluso algo aparentemente tan mínimo como un formato coherente “tiene una enorme influencia en la percepción que tiene el reclutador o el gerente de contratación”, afirma.