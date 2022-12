Lo que nunca debes incluir en el currículum, según los expertos

A la hora de buscar trabajo, siempre surgen dudas sobre qué poner en el currículum vitae (C.V.), una tarea que puede suponer una gran dificultad al ser la primera impresión del personal de recursos humanos de la empresa y, posiblemente, lo que decida si puedes seguir adelante y pasar a la entrevista personal, o quedarse en el camino. Por ello, un estudio de seguimiento ocular de 2018 realizado por Ladders, la famosa plataforma de empleos por más de 100.000 dólares, indagó sobre medidas actualizadas para realizar un buen currículum, tanto partes buenas como las que nunca hay que poner.

Importancia del currículum

Según Ladders, el tiempo que los expertos en selección de recursos humanos utilizan para examinar el archivo es de 7.4 segundos, un tiempo que no parece mucho pero subió seis segundos desde 2012. En menos de ocho segundos, se puede evaluar si alguien es capaz de cubrir la vacante o será mejor buscar a otro candidato.

"La medida en que los comportamientos de hojear el currículum impactan no solo en las posibilidades de ser notado de un buscador de empleo, sino también en la capacidad de una empresa para detectar candidatos calificados" asegura Marc Cenedella, CEO de Ladders.

Diseño, atención y texto

En el estudio, la compañía afirmó la importancia de tres elementos importantes como el diseño, la atención y el texto. La manera en la que se traten estos aspectos serán determinante. Un diseño desordenado que tenga mucho texto y muy poco espacio en blanco causará un mayor desinterés en los expertos, quienes no perderán el tiempo y pasarán a otra persona.

A la hora de la forma del texto, es indispensable que atraiga la atención de la página por lo que, si no tiene secciones o encabezados, posiblemente no seas seleccionado. Por último, en el texto en sí, no hay que excederse en el relleno de palabras claves, pues puede llegar a suponer una sobreinformación que no ayude a la hora de buscar un puesto de trabajo. También, dicen que es importante ajustarse a dos páginas como máximo.

A su vez, se podrán ganar muchos puntos a la hora de la selección si el C.V. contiene unos diseños simplificados con títulos y encabezados marcados con un diseño de letra clara, que aproveche la atención de lecturas mediante el patrón F y E (la forma en la que leemos algo), con títulos de trabajo en negrita y logros que lleven viñetas, o una descripción detallada en la parte superior del archivo.

Dirección personal

Además de Ladders, un artículo de la cadena de televisión estadounidense, CNBC, habla sobre elementos curriculares como la dirección física del candidato. De la mano de expertos como Angelina Darrisaw, la coach de capacitación y desarrollo profesional, piensa que es no es muy necesario esta dirección. Sobre este tema, Amanda Agustine, experta en carreras, reafirma la declaración de Angelina y añade que es mejor poner la ciudad o municipio, y la provincia para que sepan que puedes desplazarte con facilidad al lugar de trabajo en el caso de ser presencial.