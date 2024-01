Penélope Cruz nominada a Mejor actriz de reparto en los premios del Sindicato de Actores

Penélope Cruz ha sido nominada a mejor actriz de reparto para la 30ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos por su papel en 'Ferrari', donde interpreta a la esposa del fundador de la escudería. Compite en esta categoría con Emily Blunt, Danielle Brooks, Jodie Foster y Da'Vine Joy Randolph, que acaba de ganar el Globo de Oro por su trabajo en Los que se quedan. La gala se celebrará el próximo 24 de febrero en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

Es la cuarta vez que nominan a la actriz a estos galardones: mejor actriz por 'Volver' (2006), mejor actriz de reparto por 'Vicky Cristina Barcelona' (2008), mejor actriz de reparto por 'Nine' (2010) y mejor actriz en una serie limitada por 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace (2018)'. Aunque en ninguna de las ocasiones logró alzarse con el premio.

Esta nominación supone el regreso de Penélope Cruz al circuito de los galardones de Hollywood, desde que hace dos años fuera elegida en la terna final a mejor actriz por 'Madres Paralelas' en los Oscar.

Una biografía del piloto italiano Ferrari

El estadounidense Michael Mann dirige 'Ferrari', una biografía del piloto italiano Enzo Ferrari, una de las mayores inminencias del circuito de carreras automovilísticas y pionero de la marca de coches de lujo.

En este film Cruz da vida a Laura Ferrari, la mujer del fundador que sufrió la incomprensión de sus vecinos, aunque jugara un papel fundamental en la compañía.

La intérprete comparte reparto con Adam Driver, Patrick Dempsey y Shailene Woodley, entre otros. Para la película el director se basó en la biografía escrita por el periodista Brock Yates 'Enzo Ferrari: The Man and the Machine'. El guion fue adaptado por Troy Kennedy Martin.

Vuelta tras 118 días de huelga

Este último año ha sido turbulento para el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Tras 118 días de huelga, la organización entrega el 24 de febrero sus premios anuales en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

Los actores han votado en 15 categorías compuestas tanto por películas como por series de televisión. En cine Barbie y Oppenheimer son las que más éxito acaparan, con cuatro cada una. Les siguen Los asesinos de la luna y American Fiction con tres. Por último, Los que se quedan, Pobres Criaturas, Maestro, Nyad y El color púrpura han conseguido dos.

En series Succesion es la gran triunfadora con cinco opciones. La siguen The Bear, The Last of Us y Ted Lasso con cuatro. Barry, The Morning Show y Bronca tres; Colegio Abbott, The Crown y La maravillosa señora Maisel, dos cada una. 'Ferrari' consigue una gracias a la interpretación de Penélope Cruz.