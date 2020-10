Pedro Cavadas: "No me creo que algo tan claro y patente como el coronavirus no lo viera nadie, era evidente"

Pedro Cavadas visitaba ayer el plató del programa El Hormiguero para hablar de la situación epidemiológica de nuestro país junto a Pablo Motos. "No soy virólogo, neumólogo o epidemiólogo, y mi opinión es clara y patente que un país sin transparencia como China, en el que salen las noticias que el Gobierno quiere que salgan, ya hacía sospechar", comentaba el doctor sobre el inicio del coronavirus y añadía: "Cuando salen con olor a alarma, no hace falta ser muy listo para saber que es grave. Si un país como China te dice eso, era evidente... No me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie. No me creo que no lo vieran. Era evidente. Esto era fuego y se iba a liar la de Dios. Es lo que ha ocurrido".

play

Pablo Motos preguntaba al cirujano valenciano su opinión acerca de la gestión que ha llevado a cabo Fernando Simón. "No lo conozco ni tengo ganas, ni él a mí, pero la realidad es la que es. Si se hubieran hecho las cosas muy bien... quien lo haya controlado, lo ha hecho muy mal. No es malo una vez, sino dos veces. Si el resultado es malo es que quien estaba al cargo lo ha hecho muy mal. ¿Quién estaba? No lo sé. Pero el resultado no ha sido muy bueno", comentaba.

Otra de las cuestiones que lanzó el presentador a Pedro Cavadas fue sobre la llegada de la vacuna. "No hay motivo para contarle mentiras a la población, pero la realidad es que es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada con una fase 3 y 4, eso son años, no meses", por lo que cree que estará lista a partir de dos años", comentaba y añadía: "serán cinco o seis mil millones de dosis, de forma hasta que esté vacunada gran parte de la población, pueden pasar un par de años. Para quitarse la mascarilla, me gustaría pensar que en un par de años va a ser opcional, pero no lo veo tan rápido".

play

También te interesa:

Pedro Cavadas, el "doctor milagro" que anticipó la magnitud del coronavirus

El doctor Cavadas reclama una auditoría independiente sobre la gestión del coronavirus en España

La predicción cumplida sobre el coronavirus que hizo el doctor Pedro Cavadas en enero