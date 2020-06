Muere Pau Donés a los 53 años

Pau Donés, cantante, compositor y líder de Jarabe de Palo, ha fallecido hoy, 9 de junio, en Barcelona, a los 53 años tras varios años de lucha contra el cáncer. El autor de la mítica ‘La flaca’ anunciaba su vuelta a la música con el single ‘Vuelvo’ que grabó desde el balcón de su casa durante el confinamiento, el pasado abril. “Vuelvo porque la música de mi cabeza ha vuelto”, aseguraba Donés.

El grupo estaba preparaba su regreso con el disco 'Tragas o escupes', del que adelantaron el single ‘Eso que tú me das’ en Europa Fm. Un himno a la alegría, en el que agradecía “la amistad y la compañía” de quienes le apoyaron, que hacían, dice la canción, "que estar aquí valiera la pena". Pau Donés publicó en sus redes sociales su anhelo de volver a los escenarios: “Daría lo que fuera por un concierto, aunque solo una fuera”, bromeaba.

El músico, aragonés de nacimiento pero criado en Barcelona, siempre se caracterizó por su optimismo y vitalismo, con el que afrontó el cáncer que padecía. También por su apoyo a la lucha contra la enfermedad mediante causas benéficas: el último concierto que dio Jarabe de Palo fue benéfico, en diciembre de 2019. Donés volvió a los escenarios para realizar dos conciertos solidarios para la lucha contra el cáncer del Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron. Aseguraba que no había que derrotar a la enfermedad, sino aprender a convivir con ella.

En una entrevista en Más de uno, afirmó: "El cáncer, al lado de la muerte de mi madre, es un resfriado mal curado". Donés decía en ese programa sobre 'Humo', la canción más característica del disco '50 palos' y muy vinculada al cáncer: "Un día me levanté sabiendo que uno de mis grandes amores se iba, solo que esta vez era la vida la que me daba puerta, me acojoné y escribí está canción". "He tenido un vidón", aseguraba.

El grupo que lideró, 'Jarabe de palo', dejan huella en la música española contemporánea con canciones como 'La flaca', 'Depende', 'Agua' o 'Completo, incompleto', que cantaron junto a Antonio Vega.

Mensaje de despedida en sus redes sociales

Los familiares de Pau Donés han hecho oficial la noticia de su muerte a través de las redes sociales del cantante:"La família Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde Agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d'Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles".

'Eso que tú me das', la última canción de Jarabe de Palo

Pau Donés estrenaba el pasado mes de mayo su último tema, 'Eso que tú me das' un himno a la amistad y los compañeros, de agradecimiento a todos los que le ayudaron a superar los momentos difíciles. "Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti, seguido remando contra la marea", dice la canción.

