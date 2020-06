Pau Donés muere de cáncer: reacciones al fallecimiento del líder de Jarabe de Palo

"Me cuesta contener las lágrimas"

El cantante Alejandro Sanz también ha querido despedirse de Pau Donés a través de Twitter con este emotivo mensaje: "Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo".