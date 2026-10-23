OPERACIÓN PAPA

El Papa cancela su viaje a Asís por recomendación médica para continuar su recuperación tras la cirugía

En un parte médico difundido por el Vaticano, se explica que, a pesar de su óptima evolución, "teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención" se ha "considerado oportuno desaconsejar, por precaución, el viaje en helicóptero previsto para el próximo 27 de octubre".

El papa León XIV no necesitará "ningún tratamiento adicional" para el cáncer de pulmón

El papa reaparece en el Vaticano para el rezo del ángelus tras su operación de pulmón: "Retomaré gradualmente mi actividad"

ondacero.es | Agencias

Madrid |

El papa León XIV en la audiencia general del 21 de octubre.
El papa León XIV en la audiencia general del 21 de octubre. | EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

El Papa León XIV ha cancelado el viaje a Asís que tenía programado para el próximo martes 27 de octubre, por recomendación médica, para continuar su recuperación tras la operación a la que se sometió la semana pasada para extirparle un adenocarcinoma del pulmón, según ha informado este viernes la Santa Sede.

En un comunicado publicado por la Oficina de Prensa del Vaticano, se explica que "dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre".

En todo caso, el parte médico de este viernes puntualiza que "según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control" y el examen confirma "su excelente evolución postoperatoria", según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

El papa León XIV tenía previsto viajar a Asís el 27 de octubre para participar en el encuentro 'Paz desarmada y desarmante', que conmemora el 40 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II.

Aunque finalmente no visitará la ciudad italiana, la Santa Sede ha avanzado que el Pontífice enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes, "convencido de que el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid