El papa León XIV reaparece en el Vaticano para el rezo del ángelus tras su operación de pulmón: "Retomaré gradualmente mi actividad"

El papa León XIV ha reaparecido para rezar el Ángelus en el Vaticano tras la operación de pulmón a la que se sometió hace unos días y tras la que le extirparon un adenocarcinoma pulmonar y el lóbulo inferior del pulmón derecho. "Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad", ha dicho ante los fieles desde el apartamento pontificio del Palacio Apostólico.

El papa ha agradecido "a todos los que han rezado" estos días por él, porque ha sentido "realmente" su apoyo. Asimismo, ha mostrado su "especial reconocimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico Gemelli", donde ha estado ingresado estos días y se ha llevado a cabo la operación.

Sobre la misma, León XIV ha comentado que le ha hecho ver "de manera particular, la cercanía de aquellos a los que atraviesan una enfermedad", antes de agradecer "nuevamente" a todos por sus muestras de cariño. El Pontífice se ha mostrado en todo momento sonriente y con buen aspecto, mientras los fieles no dejaban de aplaudirle y vitorearle. "¡Gracias a todos y buen domingo!", ha concluido el Santo Padre antes de retirarse a sus santos aposentos.

El papa recibió el alta después de que las pruebas realizadas salieran con normalidad

El papa recibió ayer el alta después de que el Vaticano detallara en un comunicado que "los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente han determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta".

León XIV salió andando por la puerta del hospital y saludó al equipo médico, al personal sanitario e, incluso, se acercó a los fieles que estaban esperándole en el exterior. La noticia del alta fue anunciada por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que operó a León XIV en la Policlínica Gemelli.