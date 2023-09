El padre de Rosa Peral recuerda emocionado cómo fue la detención de su hija

La recién estrenada serie sobre el caso del crimen de Rosa Peral no ha dejado indiferente a nadie. La joven fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez, que cometió junto a su supuesto amante, Albert López.

Su padre, Francisco Peral, ha estado este miércoles en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles', en el que ha recordado, emocionado, cómo fue el día en que detuvieron a su hija. "No sabía lo que había pasado, pero sí sabía que aquel día no la podía dejar sola", recuerda.

Rosa terminó finalmente en casa de su hermano, donde, según cuenta su padre, estuvo dos días en los que "no dormía, no quería que le apagaran la luz...". Francisco cuenta, además, que fue su propio hermano el que la animó a denunciar lo que había ocurrido ante la policía después de conocer su versión. "La llevó él (su hermano) directamente, no vinieron a buscarla como mucha gente piensa. Fue ella voluntariamente a explicar realmente lo que había pasado".

Francisco cuenta que toda la familia estaba esperándoles en casa a que llegaran cuando apareció su otro hijo solo. "Estaba desmontado. La habían detenido. Y desde entonces todo ha sido un calvario".

"La suerte que tiene mi hija es que yo estoy con ella y voy a seguir peleando", explica un Francisco que sigue creyendo en su inocencia. "Todo son sospechas, ni indicios siquiera (...) Todo el mundo ha investigado la vida personal de Rosa, de la del otro señor nadie se ha preocupado".