El New York Times propone viajar a estos dos destinos españoles en 2025

España es conocida mundialmente por su cultura, pueblos, costumbres y gastronomía. Nuestra forma de vida atrae a los demás países y también el clima que mantiene durante todo el año, el cual no contempla temperaturas demasiado extremas.

Ahora, la sección '52 Places to Go' del New York Times, una de las listas más esperadas del año para el sector del turismo, ha incluido a dos destinos españoles entre los más recomendados. Ambos se ubican en el norte de España.

Montserrat (Barcelona)

Monasterio de Montserrat | EUROPA PRESS

A pocos kilómetros de la capital de Cataluña, en las montañas de Montserrat, se encuentra un destino emblemático para los turistas que este 2025 cumple mil años. Se trata del Monasterio Benedicto de Montserrat, una abadía situada entre las montañas que es conocida por ser símbolo de la identidad catalana.

En conmemoración de los mil años, en 2025 se celebrarán diferentes eventos especiales, unas celebraciones que además coinciden con el año jubilar de la Iglesia Católica, un evento sagrado que ocurre cada 25 años.

Canfranc (Huesca)

Hotel Royal Hideaway | EUROPA PRESS

Ubicado en el Pirineo Aragonés, este pequeño pueblo de unos 600 habitantes ha conquistado a la prestigiosa lista del New York Times gracias a su hotel Royal Hideaway, de cinco estrellas.

Este establecimiento era una estación de tren internacional que, tras más de 50 años de inactividad, ha resurgido como un nuevo proyecto.

El hotel ofrece, entre otros servicios destacados, una experiencia gastronómica en el interior de un vagón de tren.