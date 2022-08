La multa que te puede caer por reservar sitio en la playa de hasta 3.000 euros

La llamada "guerra de sombrillas" que se lleva a cabo todas las mañanas ha provocado que el Ayuntamiento opte por esta medida. Los bañistas más madrugadores aprovechan las primeras horas del día, desde las 8 de la mañana, para clavar su sombrilla en primera línea de playa.

Algunos dejan instalados sus enseres para pasar un agradable día de playa: sillas, toallas, sombrillas, utilizan sus artículos de playa para reservar este espacio privilegiado y se van. Por muchos esta práctica es conocida como "la guerra de sombrillas", ya que esta práctica puede llegar a causar más de un conflicto en las horas de más afluencia.

Nuestros compañeros de RTVE adelantaban que desde el Ayuntamiento han calificado las nuevas sanciones como una medida disuasoria, ya que esperan no tener que multar a nadie, pero avisan: "los elementos particulares que se instalen antes de las ocho de la mañana o en zona de concesión o en zona de playa accesible" puede acarrear multas comprendidas entre los 750 y los 3.000 euros. La misma sanción contemplada para aquellos que utilicen sus enseres para guardar el sitio durante horas.

Además, a partir de este jueves y bajo el lema: "No la dejes sola" el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para evitar que los bañistas sigan con esta práctica. De momento, los operarios de las playas recogerán todos los días las pertenencias que parezcan estar usadas para guardar sitio y no para use y disfrute del día de playa, fijándose en si hay objetos como chanclas o mochilas bajo la sombrilla.

En general, la medida ha sida aplaudida por los bañistas, que se venían quejando de esta práctica que ahora puede salir muy cara.