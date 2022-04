Muere Silvia Gambino actriz de 'Escenas de matrimonio' a los 57 años

La actriz italiana, Silvia Gambino, que nació en Palermo en 1965, ha fallecido este lunes, 4 de abril, a los 57 años a causa de un cáncer. Así lo ha comunicado su exmarido, el actor, director y productor, Alberto Closas, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Adiós Silvia", ha comenzado diciendo Closas en su bonito mensaje de despedida. "Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos "Rosita". Te has ido muy joven, la vida no es justa y el Cáncer te ha ganado la batalla pero no te quito la sonrisa".

Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas

Y concluye dándole una última despedida a la que fue su mujer: "Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao".

La actriz tuvo su debut en televisión en 1979, con el programa 'Sumarísimo' y pasó por varios programas como 'En plena forma', 'La comedia', 'Sal y pimienta'. Aunque siempre será recordada por dar vida a Rosita en 'Escenas de matrimonio', la comedia de 'sketches' sobre parejas.

Por otro lado también actuó y copresentó el programa 'Noche de fiesta', de José Luis Moreno, desde abril de 1999 hasta junio de 2004.