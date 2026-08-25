Muere una mujer de 68 años por el virus del Nilo y eleva a dos los casos mortales en 2026

Según ha podido confirmar EFE, una mujer de 68 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, es la primera víctima mortal a causa del virus del Nilo Occidental en Extremadura, según ha informado este mediodía el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha confirmado un caso más y ya son 24 los afectados en esta comunidad en 2026.

La fallecida se encontraba ingresada en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena, mientras que el nuevo caso confirmado es el de un varón de 77 años de la localidad de Don Benito, que no ha precisado ingreso.

El SES señala que en total se han registrado 24 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026, de los cuales 3 permanecen hospitalizados, dos en el Hospital de Don Benito y uno en Mérida. En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de esta enfermedad en la región y 5 fallecidos.

Con esta nueva víctima mortal, ya son dos los fallecidos este año en España a causa del virus del Nilo. El primer fallecido fue un hombre de 82 años, vecino de Dos Hermanas (Sevilla), que falleció el pasado 27 de julio tras permanecer ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Valme con un cuadro de meningoencefalitis provocado por el virus. El paciente presentaba patologías previas, según pudo confirmar la Junta de Andalucía.

Cómo se transmite el virus del Nilo

La principal forma de transmisión del virus del Nilo Occidental es a través de picaduras de mosquitos que se alimentaron antes de aves infectadas, que son el reservorio natural más importante. Las zonas cercanas a arrozales, humedales y marismas suelen presentar un riesgo mayor de propagación del virus.

Casi todas las personas infectadas no tienen síntomas o tienen síntomas leves de gripe. Sin embargo, en un pequeño número de casos, sobre todo en personas de edad avanzada o con antecedentes de enfermedades, la infección puede dar lugar a graves complicaciones neurológicas, como meningitis o encefalitis.

Para disminuir el peligro de contagio, las autoridades sanitarias aconsejan poner mosquiteras, usar repelentes, no exponerse cuando los mosquitos son más activos y suprimir depósitos de agua estancada en casas y jardines.