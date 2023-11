Muere el creador de Euphoria, Kevin Turen, a los 44 años

Kevin Turen, productor de cine y televisión y creador de la famosa serie 'Euphoria' a el programa y 'The Idol' de HBO, ha muerto 44 años. Turen murió repentinamente durante el fin de semana, y hasta el momento no se ha proporcionado causas de muerte ni detalles adicionales.

"Nos entristece enterarnos del repentino fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Kevin Turen", ha escrito un portavoz de HBO en un comunicado . "Era un productor y colaborador talentoso y todos los que le conocieron y tuvieron la fortuna de trabajar con él le extrañarán muchísimo", ha añadido. El padre de Turen, Edward, ha lamentado la pérdida y ha señalado que el productor era "increíblemente especial" y que "este mundo va a ser menos sin él".

"Estaba muy orgulloso de sus hijos. Él y su esposa, Evelina, trabajaban en sus hijos crecieran con grandes valores y se aseguraron de que marcaran una diferencia en el mundo en general", ha declarado un amigo de la familia, Jay Penske. "Nuestro corazón se ha roto por ellos y todos sentimos una profunda sensación de pérdida. Extrañaremos mucho a Kevin, esta ciudad ha perdido a una de sus estrellas en ascenso más brillantes".

Turen, junto con Sam y Ashley Levinson, cofundó Little Lamb Productions en 2018 y con la que produjeron la serie nueve veces ganadora del Emmy 'Euphoria', protagonizada por Zendaya y el fallecido Angus Cloud.

Turen, nacido en Nueva York en 1979, estudió cine en la Universidad de Columbia antes de trasladarse a Los Ángeles. Entre sus trabajos más importantes se incluyen "An American Crime", "Arbitrage", "All Is Lost", "That Awkward Moment", "The Birth of a Nation", "Malcolm & Marie" e "Irma Vep".