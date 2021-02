Mitos y verdades sobre el surimi

Es una realidad que en el siglo XXI deseamos vivir más años y con la mejor salud posible y es por ello por lo que, dentro de nuestras posibilidades, nos preocupamos por comer de forma sana y equilibrada. Sin duda, esta preocupación es muy positiva pero, al mismo tiempo, desata una tormenta de mitos y falacias muy difundidas en torno a ciertos alimentos, cuya aceptación puede producir graves consecuencias en nuestro organismo. Algunas de estas falsedades tienen que ver con la eliminación completa de la dieta de alimentos que nos aportan hidratos de carbono como el pan y los cereales así como la idea generalizada de que las grasas vegetales son mejores que las animales.

En esta ocasión queremos dar luz sobre otro de estos alimentos alrededor del cual giran muchas creencias falsas, el surimi. En este artículo te contamos qué es el surimi, su historia, elaboración y efectos positivos sobre la dieta te sorprenderán.

Qué es y cómo se elabora el surimi

Mito 1: El surimi está hecho a base de restos de pescado

Absolutamente falso. El surimi emplea la parte más apreciada del pescado para su elaboración, sus filetes.

Algo que muchas personas desconocen es que elegir una marca de calidad supone consumir surimi realizado con el mejor pescado para ello, esto es, con el abadejo de Alaska, especie de la familia del bacalao. Asimismo, para obtener un buen surimi es preciso que el pescado esté recién capturado por lo que, en alta mar y siempre a una temperatura constante de 0°, se extrae su proteína y se congela a -30°, todo para conservar sus propiedades proteínicas en estrictas condiciones de seguridad alimentaria.

Mito 2: El surimi es un producto artificial

También completamente falso. Los lomos de pescado son el ingrediente principal y mayoritario del surimi, nada más alejado de algo artificial. Estos se mezclan con ingredientes naturales como albúmina de huevo, aceite de girasol alto oleico, almidón de maíz, sal y pimentón, colorante natural tan tradicional en nuestra cocina que aporta a estas barritas ese toque de color naranja tan característico y alegre.

Todos estos ingredientes son necesarios para la elaboración del surimi y complementan de manera delicada la textura suave y carnosa del pescado pero, de nuevo insistimos, están presentes en una mínima proporción en un producto de calidad.

Por último pero como se suele decir, no menos importante, el surimi no contiene conservantes. Tras su cocción al vapor en la que no se pierde ninguna de suspropiedades, se procede a su pasteurización, garantía de conservación natural que te permite tener siempre disponible este producto en tu frigorífico de forma fresca y segura.

Mito 3: El surimi no tiene ninguna cualidad nutricional

Completamente falso de nuevo. Una de las principales razones por las que utilizar surimi es su gran disponibilidad de proteína de alta calidad, es decir, la que contiene todos los aminoácidos esenciales y de la que tenemos que destacar su fácil asimilación y digestión. Es por ello que consumir surimi es una excelente forma de añadir a tu dieta una de las mejores proteínas que existen, la procedente del pescado.

También tenemos que señalar otros elementos presentes en el surimi que son fundamentales para la salud como el omega 3 procedente del pescado con el que se realiza y la vitamina B12, de gran interés ya que está presente únicamente en alimentos de origen animal. Además, el surimi cuenta con minerales como el yodo, potasio, fósforo y magnesio, imprescindibles para que una recuperación física óptima.

En conclusión, estas razones se basan en datos contrastados que clarifican de manera contundente todos los mitos y falacias alrededor del surimi. La industria alimentaria está en continua investigación y a la vanguardia de los avances tecnológicos en cuanto a elaboración y envasado para ofrecernos productos de alta calidad y adaptados a las exigencias del consumidor de hoy. El surimi es una buena prueba de ello: un alimento que no solo nos facilita la preparación de platos de manera rápida, sino que también nos ayuda a mantener una alimentación saludable.