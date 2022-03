Megan Maxwell, de cerca: así es la rompedora escritora de novelas románticas y eróticas

"Me considero una gran soñadora. Siempre me gustó soñar. Soy una de esas personas que piensa que quien no sueña, no vive. Por lo tanto sueña… eso es vivir", así se presenta la escritora Megan Maxwell en su página web.

Este domingo 13 de marzo, la exitosa escritora se sienta con el periodista Jordi Évole, en su programa de La Sexta, 'Lo de Évole'. En su encuentro, la autora reflexionará sobre su trabajo, marcado por personajes femeninos que retratan el empoderamiento de las mujeres.

La infancia de Megan

María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro, más conocida como Megan Maxwell, nació el 26 de febrero de 1965, en Nüremberg, Alemania, lugar al que su madre había emigrado desde un pueblo de Toledo para trabajar en una fábrica. Mientras, su padre fue un militar estadounidense que desapareció después de ser trasladado y con el que solo retomó la relación por carta durante unos meses.

Con tan solo medio año, Rodríguez regresó a España con su progenitora, con quien vivió en el barrio Aluche (Madrid), concretamente en un quinto sin ascensor. La escritora se crió entre las novelas románticas que leía con su madre. De hecho, ha basado uno de sus libros (‘Hola, ¿Te acuerdas de mí?’) en el noviazgo de sus padres.

En el diario 'El Mundo', Maxwell desveló que al ser la única hija de madre soltera en un colegio de monjas, nunca le invitaban a las fiestas: “Era una especie de apestada. Cuando veía a otras niñas que abrazaban a sus padres lo veía con mucha curiosidad, los hombres eran un misterio para mí. Luego me he llevado bien con ellos. Mi amigo más antiguo es un hombre”, contó.

¿Por qué firma sus novelas con un pseudónimo?

Uno de los grandes misterios que envuelven a la escritora es el motivo por el que firma sus novelas como Megan Maxwell y no como Mari Carmen, su verdadero nombre. "El nombre de Megan siempre me ha gustado y, además, tiene algo muy especial para mí, porque así se llama la protagonista de mi primera novela. Maxwell es el apellido de uno de mis cantantes preferidos. Un día pensé: "Y ¿por qué no Megan Maxwell?" Suena bien y es potente hasta hoy. De hecho, nadie me llama por mi nombre real, ni mi familia. Yo soy Megan", aclaró la escritora en 'La Voz de Galicia'.

Los inicios de Maxwell

Cuando escribió su primer libro, Megan tenía 28 años y trabajaba como secretaria jurídica. "Llevaba papeleo de multas, accidentes de tráfico… pero me gustaba la novela romántica, leía muchas como mi madre, y un día que estaba aburrida cogí papel y bolígrafo y me dio por escribir", dijo en una entrevista en ‘El Confidencial’.

"Mis amigas y mi familia fueron quienes me animaron a presentar mis novelas a las editoriales y concursos. Ese gusanillo de presentar esos escritos hizo que yo misma me animara y quisiera cumplir un sueño: ¡publicar!", desvela la autora en su página web. Sin embargo, reconoce que no fue fácil, ya que fueron más de doce años de negativas por parte de las editoriales.

En 2009, la suerte de Maxwell cambió cuando una editorial la llamó para publicar su primera novela, 'Te lo dije'. Un año más tarde, en 2010, ganó la VI Edición del Premio Internacional de Novela Romántica Villa de Seseña. Actualmente, la escritora ha escrito más de 40 libros y cuenta con una trayectoria avalada por muchos premios y millones de ejemplares vendidos.

Una de las sagas más exitosas de Megan es 'Pídeme lo que quieras', una historia que Warner Bros Spain y Versus Entertainment adaptarán en la gran pantalla.

La clave de su éxito

Megan Maxwell se ha convertido en todo un fenómeno editorial. Según la autora, "el ingrediente que engancha a las personas es ver que son libros con historias muy normales dentro de que la vida no es nada normal". Además, sus obras, están marcadas por fuertes y empoderados personajes femeninos, que resultan ser de gran inspiración para las lectoras.

Megan asegura que, en la literatura, "las mujeres siempre iban un pasito atrás". Sin embargo, en sus novelas es diferente: "Si una mujer quiere sexo, ¿por qué no lo va a pedir?". A su vez, promueve el concepto de 'mujeres reales': "Los hombres de mis novelas son muy guapos, aunque siempre me cuido de que no sean perfectos. En cambio, las mujeres son normales. Algunas están un poco gorditas. Es parte de lo que ofrezco, un lugar en el que soñar".

"Yo hago novelas románticas en sus muchas variedades porque creo que es el género de la literatura que habla del amor y de los sentimientos a partir de mujeres actuales. Me decían que las mujeres de mis novelas tenían demasiado carácter. Me decían: "rebaja a los personajes, que vayan un pasito detrás, que lloren, que se desmayen…" Y yo pensaba: "Y una mierda". Si va a llorar alguien que llore él. ¿Qué iba a hacer yo? Me crie con mi madre, con mis dos tías y con mi abuela, sin hombres. Si se rompía algo, te lo tenías que arreglar, mi casa me la he currado yo…", contaba Maxwell en 'El Mundo'.

Varios libros de la escritora Megan Maxwell | Instagram Megan Maxwell (@megan__maxwell)

Tiene un 30% de lectores masculinos

Maxwell, quien dedica cuatro horas al día a interactuar con sus lectores, a los que llama 'Guerrera/os', calcula que tiene un 30% de lectores hombres. "Los heterosexuales me preguntan que dónde pueden encontrar chicas como las que saco en las novelas… Bueno, los lectores gays también me preguntan que dónde encuentran hombres como los de mis novelas", bromeó en una entrevista.

El lado más personal de Megan

Megan se describe como una mujer normal, que escribe novelas románticas, muy familiar, que vive en un pueblo a las afueras de Madrid, que hace la compra en el supermercado y que prepara lentejas. Está casada con su marido desde hace más de tres décadas, Santi, con quien tiene dos hijos: Sandra y Jorge.

"Mi marido no ha leído ningún libro mío. No le llaman la atención. Pero a mi hija sí le gustan mis novelas", confesó en 'La Voz de Galicia' en el año 2017. De hecho, el libro 'Una flor para otra flor' fue un regalo para ella: "De niña, le prometí que escribiría esta historia y lo he cumplido", reveló en el mismo medio. Por su parte, la joven ha decidido continuar los pasos de su madre y empezar a escribir. Su primera novela es '¿Qué podemos perder?'.

La escritora Megan Maxwell, con su hija Sandra | Instagram Megan Maxwell (@megan__maxwell)

La reflexión de Évole tras la entrevista a Megan Maxwell

Jordi Évole confesó en 'laSexta Noche' que le gustó mucho entrevistar a la escritora de novelas eróticas: "En sus novelas se normalizan cosas que pasan en el día a día de nuestras ciudades y que no sé si todo el mundo está dispuesto a reconocer. Además, está ayudando a que la vida sexual de mujeres y hombres sea mejor", apuntó.

"Es una tía que viene de abajo, que se lo tuvo que currar muchísimo; envió sus trabajos a 30 editoriales antes de que una le dijera que sí, y ahora llega a los sitios como una estrella del rock. ¿Cómo no le vas a estar agradecido a alguien que te anima tu vida sexual? Por supuesto que sí", dijo el periodista en la intervención televisiva.

La conversación entre Évole y Maxwell se emitirá este domingo 13 de marzo en La Sexta, una charla que de seguro no dejará indiferente a nadie.