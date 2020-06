Las mascarillas llegan a las marcas de lujo: Estas son las más caras y su versión 'low cost'

A partir del próximo domingo 21 de junio finaliza el estado de alarma y toda España entrará en la nueva normalidad. Sin embargo, algunas restricciones seguirán vigentes, como el uso obligatorio de las mascarillas en espacios cerrados y zonas abiertas siempre que no se pueda asegurar la distancia de seguridad.

Durante estas últimas semanas nos hemos acostumbrado a llevar la mascarilla puesta siempre que salimos de casa, tanto es así, que se ha convertido en un complemento más. Su función principal es la de protegernos frente al coronavirus, no debemos olvidarlo, pero eso no significa que no podamos conjuntarlas con el resto de nuestra ropa o darle un toque de color con diseños y estampados que rompan con el azul o blanco de las mascarillas higiénicas y quirúrgicas convencionales.

Muchas marcas de moda han sabido aprovechar esta fiebre por las mascarillas y se han lanzado a crear su propia colección. Firmas de lujo como Louis Vuitton o Fendi ya las venden a precios nada asequibles: entre 80 y 200 euros la unidad. Pero combinar moda y protección no tiene por qué estar al alcance de unos pocos bolsillos y marcas 'low cost' como Mango, Parfois o Ágatha Ruiz de la Prada también han creado sus propias mascarillas homologadas, que al ser reutilizables además son más sostenibles.

Off-White

Mascarilla de la firma Off-White / Off-White

Dentro de las firmas de lujo, la marca italiana es la que vende sus mascarillas a un precio más asequible. Entre 70 y 90 euros cada una con unos diseños de lo más originales.

Louis Vuitton

Mascarillas de Louis Vuitton / Louis Vuitton

La firma francesa fue de las primeras en comenzar a fabricar mascarillas para distribuirlas entre el personal sanitario. Adaptó varios de sus ateliers en Francia para producir mascarillas y batas de hospital. Ahora, ha puesto a la venta una línea de mascarillas con su mítico logo cuyo precio oscila entre los 80 y los 100 euros por unidad.

Fendi

Mascarilla de Fendi / Fendi

La casa italiana también ha aprovechado el tirón de las mascarillas para diseñar una línea propia con diferentes modelos y prints, entre los que destaca el decorado con el logo de la marca. ¿Su precio? 200 euros la unidad.

Urban Outfitters

Mascarilla de Urban Outfitters / Urban Outfitters

Esta marca ha creado diferentes modelos de mascarillas para todos los gustos. Flores, rayas e incluso la icónica lengua de los Rolling Stones y a un precio aproximado de 60 euros por unidad.

Mango

Mascarilla de Mango / Mango

La firma española vende mascarillas homologadas y reutilizables con diferentes diseños a un precio de 9,99 euros la unidad. Se pueden adquirir en su página web donde también venden gel hidroalcohólico perfumado.

Parfois

Mascarilla de Parfois / Parfois

La marca de accesorios cuenta con una colección de mascarillas con diferentes colores y estampados cuyo precio es de 9,99 euros la unidad. Todas ellas son reutilizables.

Ágatha Ruiz de la Prada

Mascarillas de Agatha Ruiz de la Prada para Lidl / Lidl

La diseñadora ha creado tres modelos exclusivos de mascarillas higiénicas y reutilizables que se venderán en las más de 600 tiendas de Lidl en España desde primeros de julio. Su precio será de 3,99 el pack de dos unidades.

La Condesa

Mascarillas 'La Condesa' / La Condesa

Esta marca española tiene sin duda los diseños más divertidos. El precio de sus mascarillas oscila entre los 9,50 y los 12,50 euros. En su web, también venden packs y mascarillas para niños.

Asos

Mascarilla de Asos / ASOS Design

Una de las marcas que no podían faltar. Asos se suma al diseño de mascarillas siguiendo las tendencias del momento. En su web podemos encontrar packs de 3 mascarillas a un precio de 15,99 euros.

