Marina d'Or anticipa su cierre y cancela las reservas: qué pueden reclamar los clientes afectados

Marina d'Or ciudad de vacaciones, pero hasta el 17 de septiembre, al menos en 2023. El complejo turístico en Oropesa del Mar (Castellón) ha adelantado su cierre por sorpresa lo que ha pillado desprevenidos a todos los clientes que tenían reserva a partir de dicha fecha.

Así se lo han comunicado por vía telefónica o correo electrónico a sus clientes que han visto como el adelanto de cierre de temporada ha pasado de diciembre a septiembre. Desde la empresa que gestiona Marina d'Or, Farallon Capital Management, no ha explicado las causas de esta decisión pero todo apunta a que detrás está la venta por parte del fondo americano al Grupo Fuertes hace menos de un mes.

En la web de la conocida como "Ciudad de Vacaciones" no es posible realizar reservas y se indica que "Nos estamos preparando para ti. Nos vemos la próxima temporada" e indican que devolverá el importe de las reservas.

La alcaldesa de Oropesa, Araceli de Moya, ha señalado en declaraciones a Radio Castellón que "el cierre no ha de extrañar. Es una estrategia de la empresa, que no sorprende. Oropesa es un municipio turístico que todavía no hemos conseguido desestacionalizar, con su auge en verano".

OCU y Facua aconsejan reclamar

La Organización de Consumidores y Usuarios ha aconsejado reclamar todos los gastos y perjuicios ocasionados a los usuarios por el cierre repentino del complejo turístico Marina d'Or, que comunicó mediante teléfono o correo electrónico las cancelaciones de las reservas y la devolución del importe de las mismas.

La organización de consumidores ha señalado en un comunicado que el complejo ha anunciado el cierre adelantado de la temporada y que reembolsará el importe de las reservas a quienes tenían las estancias contratadas. También aconseja guardar todo tipo de comprobantes de reservas y pagos relacionados con las vacaciones previstas en el complejo para poder justificar la reclamación.

En caso de que los usuarios no se vean resarcidos de los gastos y perjuicios ocasionados, la OCU ha recordado que pueden utilizar los recursos a disposición de los consumidores.

Facua-Consumidores en Acción ha emitido una nota de prensa en la que indica a todos los clientes afectados que pueden solicitar una indemnización. En concreto, pueden exigir el dinero de los posibles transportes que hubieran contratado para viajar hasta el complejo turístico o entradas para espectáculos en la zona, entre otras.

Por otro lado, también pueden reclamar los posibles daños morales que hayan sufrido por la pérdida de su destino vacacional, resaltan desde la asociación.