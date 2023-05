Una madre publica la conversación con su hijo sobre el control parental y enciende el debate en Twitter

Una madre ha publicado en su cuenta de Twitter @_Mireia_BCN la conversación con su hijo adolescente de 13 años en el WhatsApp. En ella, el menor avisa a su madre a las 23:02 de que el control parental para que su teléfono se apague automáticamente a las 23:00.

"Mi hijo1, adolescente de 13 años, tiene control parental en su teléfono hasta las 23h. Por lo que sea, hoy no ha funcionado y no se le ha apagado el móvil. A las 23:02 me avisa. Yo por dentro pienso, algo estaré haciendo bien", ha escrito en su cuenta.

Muchos expertos recomiendan este tipo de control para evitar el abuso por parte de los menores de nuevas tecnologías especialmente en horarios nocturnos en los que el uso de los terminales quita horas de sueño en una etapa en la que el descanso es fundamental. A través de varias Apps se puede instalar estos controles para que los hijos tengan un uso controlado, eso sí, en ningún caso debe servir para espiar lo que hacen los hijos ya que se rompería la necesaria confianza entre las dos partes.

El mensaje de esta madre en Twitter ha generado multitud de comentarios. Muchos de ellos alabando la actitud del menor pero la mayoría en los que discuten esa medida por parte de la madre. Discuten que sea efectivo ya que está reprimiendo actitudes que pueden salir en un futuro: "ese niño con 18 Mireia probablemente haga todo lo que no le has dejado hacer a su debida edad", responde otra usuaria.

"De qué me ha servido tener unos padres controladores??? pues que ahora tengo 0 confianza en ellos y hago lo mismo que haría si no me hubieran controlado desde pequeño pero en secreto", comenta otro. En la misma línea apunta otro que "los chavales deben aprender a tener criterio propio, no a vivir bajo el tope abusivo que le ponga su madre".