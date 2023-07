El libro que le cambió la vida a Bill Gates

En algún momento de nuestras vidas, todos encontramos un libro que cambia nuestra forma de ver el mundo. Bill Gates también ha encontrado "ese libro", y no trata acerca de la tecnología o los negocios, sino sobre el deporte del tenis.

El impulsor de Windows recomienda encarecidamente 'El juego interior del tenis' ("The Inner Game of Tennis"), publicado por el tenista Timothy Gallway en 1974. Para Gates, esta obra no solo es el mejor libro de tenis que ha leído, pues "sus profundos consejos" se aplican "en otros aspectos de su vida", tal y como afirma Gates en su blog personal. "A día de hoy se lo sigo prestando a mis amigos", declara el cofundador de Microsoft, refiriéndose a este ensayo de psicología deportiva.

¿Qué podemos aprender del tenis?

Si bien Gates se ha mostrado aficionado al deporte del tenis en alguna ocasión, el empresario recomienda este libro hasta a los menos versados en el deporte de la raqueta. El concepto de "juego interno" del que habla Gallway, uno de los psicólogos deportivos más prestigiosos a nivel mundial, hace referencia a la concentración y a los pensamientos que cualquier deportista experimenta en el transcurso del juego.

Para el autor del libro, y así parece compartirlo Gates, este juego interno es tan importante como la habilidad con la raqueta, el balón o los palos de golf. Tal y como explica el libro, el jugador se enfrenta en este "juego interno" contra obstáculos como los "lapsos en la concentración, el nerviosismo, las dudas y la autocondena. En resumen, juega para sobreponerse a todos los hábitos que inhiben la excelencia en el desempeño", cita Gates en su blog.

La conclusión a la que llega Gates acerca de este libro es clara: aunque la autocrítica es importante, tenemos que sobreponernos a las emociones negativas que puedan afectar a nuestro trabajo, para conseguir nuestros objetivos. Sobre el trabajo, Gates afirma: "Intento hacerlo al estilo de Gallwey: de una forma constructiva que, con suerte, mejore mi rendimiento".

Una actitud para afrontar el deporte y la vida

"El juego interior del tenis" de Timothy Gallwey es solo una de las obras publicadas por el psicólogo deportivo, que ha desarrollado un exitoso método seguido por cientos de deportistas en todo el mundo. Si quieres seguir la recomendación de Gates, "El juego interior del tenis" ha sido publicado en español por la editorial Sirio.

"El juego interior del tenis" de W. Timothy Gallwey | Editorial Sirio

Gallwey no solo aplica esta filosofía al tenis, sino a otros deportes como el golf ('El juego interior del golf') e incluso a ámbitos como el trabajo ('El juego interior del trabajo') o la propia vida ('El juego interior de la vida'). En todos estos ambientes, siempre "jugamos a dos juegos"; al "exterior", para superar obstáculos externos, y al "interior", para sobreponernos a todos aquellos pensamientos e ideas negativas que nosotros mismos nos autoimponemos.

Recomendaciones millonarias

En su blog Gates Notes, el magnate tecnológico acostumbra a realizar las más diversas recomendaciones. De cara al verano, Bill Gates recomendó dos libros, una serie de televisión y una serie de canciones que ha compartido a través de una playlist de Spotify. "Mañana, mañana y mañana" de Gabrielle Zevin, una novela sobre la relación entre dos desarrolladores de videojuegos, es uno de los libros que nos recomienda Gates para el verano, junto al ensayo sobre la esclavitud "Born in Blackness", del periodista Howard French.

En el ámbito de las series, el informático se decanta por el drama político danés 'Borgen', y en su playlist veraniega podemos encontrar a artistas tan variados como Billie Holiday, Vance Joy, Vampire Weekend o Maroon 5.

Gates no es el único magnate que ha hablado acerca de los libros que le han cambiado la vida; en su biografía 'Steve Jobs: el hombre que pensaba diferente', de Karen Blumenthal, el gurú recomendaba 11 libros que cambiaron su forma de ver el mundo: entre ellos se encuentran clásicos como "1984" de George Orwell o 'Moby Dick' de Herman Mellvile.

Entre las lecturas predilectas de Jobs también había espacio para la filosofía y la espiritualidad, pues la mente detrás del iPhone también se nutrió de la lectura de 'La rebelión de Atlas' de Ayn Rand y de textos de inspiración oriental como 'Mente Zen, mente de principante' de Shunryu Suzuki o 'Autobiografía de un yogui' de Paramansha Yogananda.

Mark Zuckerberg, creador de Meta, se decanta por lecturas como 'Orden Mundial' de Henry Kissinger o "El problema de los tres cuerpos" de Cixin Liu. No se puede cerrar este repaso de recomendaciones millonarias sin mencionar un par de libros recomendados por Elon Musk, que anima a sus seguidores a enfrascarse en la lectura de ensayos como 'The Big Picture' de Sean M. Carroll o 'Superinteligencia: caminos, peligros, estrategias' de Nick Bostrom.