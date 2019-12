Kike Sarasola defiende la gestación subrogada: "¿Quién es nadie para prohibir que alguien pueda crear una familia?

Kike Sarasola recuerda el nacimiento de sus hijos como "el momento más feliz" de su vida. "Todavía es un tema que me emociona mucho porque es verdad que soy feliz y me siento realizado. ¿Quién me iba a decir a mí hace 27 años que empecé con mi marido que iba a poder casarme y tener hijos? Eso era impensable, ha comentado.

El empresario ha confensado que le produce "mucha tristeza que no haya una ley una ley de gestación subrogada que ayude". "Yo porque me lo he podido permitir y me voy a EEUU, donde tengo mucho amparo legal, pero hay mucha gente que no se lo puede permitir, se va a otros sitios y hemos escuchado historias tremendas en Tailandia", ha explicado.

"Lo que más me impresiona es que están juntado lo de la gestación subrogada solamente con el mundo gay. Parece mentira que no sepan que yo tengo un montón de parejas heterosexuales y mujeres solteras que quieren tener hijos y que necesitan recurrir a la gestación subrogada porque no lo pueden hacer", ha añadido.