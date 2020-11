José Luis Martínez-Almeida: "Si queremos reuniones en Navidad, hay que poner hoy medios para ello"

En una entrevista el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apuesta por mantener "medidas quirúrgicas" como las aplicadas por la Comunidad de Madrid, que, a su juicio, han demostrado que "se puede seguir generando actividad económica al tiempo que se puede seguir manteniendo la prioridad para todos, que es que siga bajando el número de infectados". Y, aunque hablar de cómo viviremos las festividades navideñas "no deja de ser una hipótesis", insiste en la idea de que actuar con responsabilidad ahora marcará la situación epidemiológica dentro de unas semanas.

Por eso no se atreve a anunciar, por ejemplo, "qué va a ser de la Nochevieja", pero apunta: "Lo que sí puedo decir ya es lo que aconsejaré en ese momento, que nos quedemos en casa tomando las uvas". Tampoco está claro qué ocurrirá con la cabalgata principal de los Reyes Magos, si bien el alcalde se reafirma en que "van a venir a Madrid seguro" y "van a poder hacer su trabajo esa noche, con todas las precauciones y todas las limitaciones".

"Debe tenderse a 'institucionalizar el reparto de alimentos en la ciudad'"

Para tratar de paliar las consecuencias económicas del coronavirus entre las personas con menos recursos, Almeida opina que debe tenderse a "institucionalizar el reparto de alimentos en la ciudad", ya que "no puede depender" de la "generosidad" y "el buen hacer" de las asociaciones que organizan despensas solidarias.

"Lo que le diría a todas asociaciones es que les agradezco profundamente el trabajo que han hecho durante la pandemia, pero que la responsabilidad es del Ayuntamiento", declara el regidor, que defiende que "no hay ni una sola persona" que haya acudido a los servicios sociales municipales y "no esté siendo atendida".

Respecto a las líneas de actuación contra la pandemia adoptadas por unas y otras administraciones, Almeida alega: "Decisiones equivocadas es inevitable que se tomen. A mí no me daría miedo desdecirme. Lo que me daría miedo es, sabiendo que tengo que desdecirme, seguir en el error".