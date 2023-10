José Andrés, contra Ione Belarra: "Usted no me representa a mí ni a España. No merece ser ministra"

Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países europeos no han dudado en posicionarse del lado de Israel tras el arranque del conflicto armado en la Franja de Gaza, que comenzó con el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre a ciudadanos israelíes. Más de 1.300 israelíes fueron asesinados y más de 150 fueron secuestrados por el grupo terrorista, lo que provocó la reacción de Israel que desde entonces está bombardeando Gaza.

Aunque la posición oficial del Gobierno de España sigue la línea de que el país de Benjamín Netanyahu tiene derecho a defenderse siempre que no se salte el derecho internacional, existen voces discrepantes dentro del Ejecutivo en funciones. Algo que ha denunciado la embajada de Israel en España a través de un comunicado en el que ha condenado que algunos miembros del Gobierno de Sánchez se hayan alineado con "este terrorismo tipo ISIS".

Una de ellas es la de la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, que ha denunciado que el Gobierno israelí esté atacando a la población civil de Gaza. Acusa al Gobierno de Netanyahu de estar "llevando a cabo crímenes de guerra" con los bombardeos masivos, cortes de agua y luz y sin dejar entrar la ayuda humanitaria.

Denunciar ese genocidio no es alinearse con Hamás, es una obligación democrática

Según ha explicado en su cuenta de Twitter, "denunciar ese genocidio no es alinearse con Hamás, es una obligación democrática" y considera que guardar silencio es ser cómplice "con el terror".

El chef José Andrés responde a Ione Belarra

Palabras a las que no ha tardado en reaccionar el chef asturiano José Andrés respondiendo a su comentario en Twitter. "Usted como ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista… y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos", comienza diciendo en su mensaje.

A lo que añade que una vez haya hecho eso, "puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza… al final debemos pedir por la contención de todas las partes… pero nunca apoyar a los terroristas y a los agresores", dice contundentemente.

Por otro lado, pregunta directamente a Belarra si apoya a Rusia, "quien ha matado a niños y mujeres y ancianos y civiles", ya que desde que comenzó el conflicto no ha dicho "ni una palabra contra semejante masacre". Por ello, la acusa de ser prorrusa y prohamás.

Presidente Sánchez, debería quitarla de su cargo

"Usted no me representa a mí ni a España. No merece ser ministra", concluye el chef aconsejando a Sánchez que la destituya del cargo.