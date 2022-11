Ibai Llanos rechaza ir al Mundial de Qatar y critica su celebración y blanqueamiento

A unos días de que se inicie la gran cita futbolística del año con el Mundial de Qatar, el popular streamer Ibai Llanos ha revelado que tuvo la ocasión de acudir a la cita pero que declinó esa opción.

Aparentemente puede ser el sueño de cualquier creador de contenido el viajar en el avión de los jugadores, compartir la experiencia del mundial, seguir todos los partidos desde Qatar y poder grabar contenido. Sin embargo, Ibai tuvo claro que no quería aceptarlo: "Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer".

No es la primera vez que Ibai rechaza oportunidades independientemente de su beneficio personal. En una charla con Jordi Évole señaló que nunca iba a aceptar anuncios de casas de apuestas o que en sus planes no está el de irse a vivir a Andorra para pagar menos impuestos ya que considera que con la alta retribución que tiene en este momento, es su responsabilidad pagar más que la gran mayoría.

La RFEF se ha desmarcado de estas declaraciones del streamer. Desde el organismo señalan que no se ha invitado a nadie externo de la RFEF a acudir al Mundial de Qatar y que si alguien lo ha hecho ha sido por su propia cuenta sin contar con el aprobado de la federación.

Y además, Ibai señala una campaña de blanqueamiento: "¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? Se niega a ir un Mbappé de la vida y sinceramente no sé qué ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás. Lo que la gente piensa está muy alejado de la realidad con respecto a las cosas que ocurren internamente. Dinamarca creo que dijo que no quería ir y se han escondido el escudo. Es un gesto que, por lo menos, deja claro al mundo lo que piensa, pero lo van a jugar, al fin y al cabo"