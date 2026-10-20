La historia de Virginia, vecina de Oliva rescatada tras 11 horas en el tejado por la DANA: "O subían mis perros, o no subíamos ninguno"

Los estragos causados por la DANA Adam siguen dejando historias como la de Virginia. Ella, junto a su padre y sus cinco perros, tuvo que sobrevivir subiéndose al tejado de su casa, donde permaneció hasta 11 horas hasta que los servicios de emergencia pudieron rescatarles.

Las graves inundaciones en el Levante han provocado que municipios enteros se vean anegados y miles de personas afectadas, con al menos cuatro personas fallecidas. Oliva, en la provincia de Valencia, ha sido una de las localidades más castigadas por el temporal, con precipitaciones extraordinarias que obligaron a numerosos vecinos a refugiarse en las zonas más elevadas de sus viviendas.

Entre los vecinos de Oliva se encuentra Virginia, que hoy ha contado su historia en Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega.

"Si los perros no iban, nosotros tampoco"

La historia de Virginia ha estado marcada por su empeño en salvar a sus cinco perros. Cuando la familia pidió ayuda, explicó que necesitaba ser evacuada junto a sus animales. Sin embargo, cuando llegó el helicóptero de rescate, las condiciones de la evacuación no fueron las que esperaban.

"En la llamada nos dijeron que no había problema, pero luego llegaron y nos pedían que los dejásemos", ha relatado Virginia en el programa de Antena 3. La vecina tenía claro que no iba a marcharse sin sus mascotas: "Se hubiesen ahogado. Si los perros no iban, nosotros tampoco".

La llegada de los equipos de emergencia puso a Virginia ante una decisión que no estaba dispuesta a aceptar. La vecina de Oliva se mantuvo firme y rechazó abandonar a los animales, conscientes del peligro que corrían si permanecían en la vivienda inundada. Finalmente, la familia consiguió ser rescatada junto a sus cinco perros, como han contado en directo.

Oliva, una de las localidades más castigadas por la DANA Adam

La localidad valenciana ha sufrido inundaciones de gran magnitud tras las lluvias torrenciales. Según el balance difundido por la Guardia Civil, hoy, 20 de octubre, el temporal ha dejado más de 2.000 personas evacuadas y cerca de 500 rescatadas en la Comunidad Valenciana. En Oliva se registraron alrededor de 600 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Mientras tanto, continúan las labores para recuperar la normalidad, con el recuerdo de la DANA de 2024 todavía en la recámara.