La hija de José Luis Gil actualiza su estado: "Es un golpe tremendo"

El actor José Luis Gil sufrió un ictus isquémico el pasado mes de noviembre de 2021. Desde entonces, sufre las secuelas y su familia ha ido actualizando su estado.

La última en hacerlo ha sido su hija, Irene Gil, que en un post en redes sociales ha explicado cómo está su padre en estos momentos: "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello".

Desde que se produjo el desgraciado incidente, el actor no ha dejado de recibir el apoyo tanto de compañeros como de espectadores que no pueden olvidar sus magistrales interpretaciones de personajes tan queridos como Juan Cuesta o Enrique Pastor.

"Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto", termina Irene Gil en esta publicación.

En el medio El Debate, se pronunció su compañera la también actriz, Macarena Gómez: "Te entiende cuando le hablas. Lo que tiene es dificultad para hablar, pero él realmente entiende todo lo que está pasando. Me da mucha pena lo que le ha pasado, sea José Luis Gil o sea otra persona. Él en particular es un ser extremadamente inteligente, una persona muy culta".

Además de sus papeles en series de televisión, José Luis Gil se ha ganado un gran prestigio en el doblaje, profesión en la que ha interpretado a multitud de personajes.