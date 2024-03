La Guardia Civil explica por qué no deberías dejar este objeto en la guantera del coche

La Semana Santa es una de las épocas del año más importantes para el sector turístico, ya que son muchas las personas que aprovechan estos días festivos para realizar alguna escapada. Este año la ocupación crecerá, según un informe de 'Smart Observatory' un 13% con respecto a 2023.

A través de un vídeo compartido en TikTok la Guardia Civil avisa de un error que se comete con asiduidad antes de viajar y que se puede convertir en un disgusto: dejar una copia de las llaves de casa en la guantera del coche.

"Con un simple gesto se puede ser víctima de un robo", así es como empieza la agente el vídeo. Explica que algunos conductores acostumbran a dejar las llaves en el interior de un vehículo que pasará varios días en la calle porque su dueño se va de vacaciones. "Ahí reside el problema", apunta la Guardia Civil.

Alerta de que son varios los casos en los que los ladrones acceden al interior del coche y que por medio de algún tipo de documentación, como el seguro del automóvil o alguna factura, descubren la dirección del domicilio y entran en él.

Al regresar de las vacaciones la víctima descubre el robo, del que no se han percatado "ni los propios vecinos" porque han accedido a la casa con llaves y no han realizado "ningún ruido". Asimismo, recuerdan que tampoco se deben dejar objetos de valor en el vehículo y que en el caso de hacerlo que no deben estar a la vista.