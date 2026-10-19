Un grupo de profesores corta la A-3 en medio de la huelga por la educación en Madrid

Continúan las protestas en la Comunidad de Madrid por la educación. Decenas de manifestantes han cortado a primera hora de la mañana de este lunes la autovía A-3 (Madrid-Valencia) en lo que supone ya el cuarto día de huelga educativa en la región.

En plena hora punta, los manifestantes han colocado varios pupitres en la autovía que han obligado a detener el tráfico. Los hechos han tenido lugar en el kilómetro 5 de la A-3, en el ramal de salida a la M-30, dentro del término municipal de la capital, tal y como ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los manifestantes, con camisetas verdes y amarillas propias de la huelga, han utilizado este movimiento para seguir denunciando la "falta de diálogo" por parte de la Comunidad de Madrid y "el maltrato institucional" al colectivo.

Tráfico intenso a primera hora de la mañana

Alrededor de las 08:30 horas de la mañana, medio centenar de docentes ha provocado retenciones en este punto de Madrid, generando tráfico intenso debido a que se trata de una de las horas puntas del día.

Una fila de pupitres escolares colocada delante de una gran pancarta en defensa de la Educación Pública han obligado a detenerse a los vehículos a la altura de Moratalaz.

No obstante, pasadas las nueve de la mañana y tras la intervención de la Policía Nacional, los congregados se han retirado de la zona y la circulación ha recuperado la normalidad.

Las reivindicaciones de los profesores

Entre las principales reivindicaciones del profesorado se encuentra la subida salarial de hasta 600 euros en el complemento específico, una reducción del ratio de alumnos en cada aula y una reducción de las horas lectivas semanales de los docentes, entre otras.

La huelga congrega a todos los niveles de la educación pública excepto el universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos.

Las protestas han sido impulsadas por CC.OO., CGT, UGT y plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Por su parte, CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.