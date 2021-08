Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlament balear, denuncia a un hombre que la seguía masturbándose

El pasado viernes la vicepresidenta del Parlament balear y diputada de Unidas Podemos Gloria Santiago puso una denuncia ante la Guardia Civil de Navia, en Asturias, en la que acusaba a un hombre de masturbarse y perseguirla mientras ella recorría un tramo del Camino de Santiago.

Denuncia social

Santiago se ha manifestado mediante un breve hilo de Twitter donde relata el suceso. Según ha explicado, se encontraba en un tramo "solitario" del Camino de Santiago cuando un individuo comenzó a perseguirla mientras se masturbaba.

Asimismo, la diputada ha criticado que el 061 le haya “reñido por ir sola” debido a que considera importante destacar que el problema no son las mujeres, sino "el puto depravado que venía detrás”.

"No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres”, lamentaba en uno de sus tweets para, a continuación, añadir que hay muchas mujeres y hombres que realizan el Camino de Santiago en solitario, aunque solo las primeras se enfrentarían al miedo derivado de este tipo de situaciones de acoso.

La importancia de las denuncias

Aunque la vicepresidenta balear ha reconocido que tal vez el recorrido de su denuncia sea escaso, ha expresado su confianza en que pueda servir para que se visibilicen otras situaciones similares y, consecuentemente, se mejore la seguridad de las peregrinas.