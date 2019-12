Frank Cuesta se ríe de Greta Thunberg en su último vídeo: "Greta Amargatus"

En el vídeo, titulado 'Los cinco bichos más raros que he tocado', aparece Frank Cuesta junto a un actor caracterizado de Greta Thunberg dentro de una jaula. La joven, de aspecto agresivo, no para de repetir la frase "how you dare?" (¿cómo te atreves?) mientras Frank Cuesta explica las características del "Greta Amargatus".

"Es un animal que os podéis encontrar en cualquier evento sobre el cambio climático o cualquier sitio donde se mueva mucha pasta y la familia pueda sacar lo que pueda", asegura, pero "no la veréis recogiendo mierda, ni investigando, ni estudiando para poder ayudar al cambio climático. Va a estar siempre en botes que no usan gasolina [...] pero con un helicóptero para que no le pase nada cuando atraviesa el Atlántico", añade.

Cuesta concluye el vídeo asegurando que de este "bicho", "todavía no se sabe si la mordedura tiene veneno".

