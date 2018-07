La Fiscalía recurre la concesión del tercer grado a Julián Muñoz por "elevado riesgo de fuga"

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz (i), y el asesor urbanístico, Juan Antonio Roca (d), durante el juicio por el caso Saqueo II, en 2013 / EFE

El recurso del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, se opone a la resolución dictada el pasado 4 de agosto por Vigilancia Penitenciaria al considerar que el estado de salud del exalcalde no tiene que verse empeorado por su estancia en la cárcel y que existe un "elevado riesgo de fuga".

El juez de Vigilancia Penitenciaria acordó conceder el tercer grado a Muñoz por la falta de facilidad para volver a delinquir, la escasa peligrosidad del interno y razones humanitarias y de dignidad personal por su deteriorado estado de salud.

La Fiscalía ha solicitado la revocación del auto y que se mantenga a Muñoz en un segundo grado carcelario al considerar que el reo "mantiene intacta" la capacidad de delinquir, ya que los delitos por los que ha sido condenado no requieren el esfuerzo físico que le impide realizar su estado de salud.

El letrado del exalcalde marbellí, el director de la firma Lemat Abogados con sede en Granada Antonio José García Cabrera, ha dicho a Efe que visitará mañana a Muñoz en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) en la que cumple condena para preparar la respuesta al recurso de la Fiscalía.

García Cabrera ha señalado que el recurso del Ministerio Público no aporta impedimentos que justifiquen que Muñoz no deba disfrutar del tercer grado y que apunta argumentos "que no pueden impedir la concesión" de este régimen carcelario.

Sin embargo, la Fiscalía recuerda que Muñoz no ha cumplido la cuarta parte de su condena ni ha abonado los más de tres millones impuestos en concepto de responsabilidad civil, a lo que ha sumado que los informes médicos consideran que no se encuentra "en estado terminal" y que tiene una "aceptable" calidad de vida.

El auto del Juzgado de Instituciones Penitenciarias que le otorgó el tercer grado subrayó su deteriorado estado de salud y la "alta posibilidad" de sufrir una muerte súbita, ya que tiene entre sus dolencias una cardiopatía isquémica-hipertensiva, diabetes mellitus tipo I, dislipemia, insuficiencia venosa, hipoacusia bilateral, ictus sin secuelas neurológicas y aneurisma de aorta.

La Fiscalía ha apuntado que el exalcalde desempeña tareas en la prisión como auxiliar de la biblioteca y que participa "con normalidad" en las actividades del centro penitenciario.

No comparte la Fiscalía la valoración psicológica de Muñoz ni la relación entre el estrés y la estancia en prisión, por lo que ha recalcado que su estado de salud no tiene que empeorar por estar en la cárcel.

La concesión del tercer grado a Muñoz se basó en informes médicos que señalaron que el riesgo de muerte para Muñoz es superior al 50 por ciento en cinco años a pesar del tratamiento, y otro estudio alertó de un "grave riesgo de padecer algún evento fatal en plazo breve".

Para conseguir el tercer grado, la defensa de Julián Muñoz sumó a los informes de los servicios médicos penitenciarios otro del catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada, Claudio Hernández Cueto, quien apuntó que el reo "presenta una patología amplia, muy grave e incurable, que evoluciona a peor sin interrupción desde el año 2004".