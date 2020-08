Fiscalía decidirá si se abre una causa contra el magistrado Valdés por un supuesto delito de maltrato leve

El Tribunal Supremo le pregunta a la Fiscalía si es competente para investigar un supuesto delito de maltrato leve por parte del magistrado del TC Fernando Valdés, aforado ante este alto tribunal. Es una resolución que ha adoptado la sala de vacaciones del Supremo y que deja en manos de Fiscalía la apertura o no de una causa penal contra Valdés.

Si el fiscal no acusara al no haber otra acusación lo usual es que no se abra otra causa que terminaría en archivo. El magistrado Antonio del Moral será el ponente del asunto.

Se trata de decidir si se acepta investigar los hechos remitidos por la jueza de Majadahoda, Elena Garde, que tras examinar el atestado de la Guardia Civil, envió una exposición razonada al apreciar indicios de maltrato leve el pasado día 10. Algo que tanto él como su mujer negaron ante la juez, aunque sí admitieron una fuerte discusión.